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陸記者公布震災救援畫面 日代表確實說危險無法進去

過年必備！年假期間如何面對家人的情緒勒索？

名家觀點／川普稅改 將助燃貿易保護野火

2018-02-13 01:09經濟日報 梁國源

美國總統川普推出稅改政策，儘管對於企業祭出降稅大利多，但隨之而來的，將會是貿易赤字提高，這也將種下貿易結構改變的隱憂，甚至讓川普順理成章的高舉貿易保護旗幟，可能對中國採取更強硬的作為。

淺談這次川普稅改的政策，屬地主義制的稅制有利跨國企業，且設置各種誘因與限制，如對美國公司持有無形資產的海外來源所得，提供按所得扣除37.5%的優惠措施，讓企業可以將獲利回流，將專利等無形資產留在美國。

簡單來說，川普稅改作法將造成三大影響，分別是提高實質購買力、降低相對投資成本以及提高實質利率，而提高實質購買力、降低相對投資成本分別會誘使消費增加、投資增加，這二項結果將導向進口增加。

另一方面，稅改政策將提高實質利率，可以預見，美元也會隨著走強，但美元走強不利出口，很可能產生出口減少的後果。

綜合來看，稅改三大影響將導向進口增加、出口減少，這也就意味著美國的貿易赤字勢必會因此提高。

2014年起，美國貿易赤字年年增加，去年已經看到川普舉著貿易保護大旗，除了揚言退出TPP、鎖定太陽能與洗衣機作為第一個貿易戰場，若稅改將加大貿易赤字的趨勢，很可能讓川普更加順理成章的揮舞貿易保護旗幟。

元大寶華整理，截至去年11月底，川普在2017年共推出18個關於貿易的行政命令，其中就有14個和貿易障礙有關。

而去年底，美國國家安全戰略綱要（NSS）將中國列為競爭者，這似乎也暗示，美國將採取更加強硬的作為；由此看來，美國稅改對於中美貿易很可能會產生一定衝擊。

從川普稅改的政策架構可看出，其精神是師法當時雷根總統的稅改，不過兩者時空背景完全不同；雷根時代不只失業率相當高、負向產出也很高，如今美國經濟相當穩健，廠商不投資的原因並非雷根時代存在的理由，而是和全球人口老化、經濟與景氣政策的前景不明等結構問題有關，而不是投資成本昂貴所造成。

此外，雷根時代提出的稅改背後有經濟學理論來支撐，現在川普稅改卻看不到同樣的作法，也因此，對於這次美國稅改，我的看法並不是太正面。

再來談外界認為美國稅改促升美元指數，儘管會導向此結果，但美元匯率的影響並非「洪水」而是「涓涓細流」。

原則上，美國稅改案理應可透過資產配置、利差與企業響應三大管道來助漲美元，不過效果很可能不會立即見效，甚至可用「涓涓細流」來形容也不為過。

細究其原因，原先預期稅改可促進經濟活絡，但美國經濟現在已經相當穩健，政策加速的效果相當有限；而美國通膨率持續偏低，也將綁住聯準會的手腳，在無法加快升息腳步的情況下，自然吸引不了追逐利差交易的全球資金進場追捧美元。

簡單來說，川普稅改不但師出無名，甚至會因為資源配置更加扭曲，加劇分配問題，而將美國帶向崩潰的丁字路口。

（元大寶華董事長梁國源於現代財經基金會論壇口述）

稅改川普元大

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