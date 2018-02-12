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財經觀點／消費驅動 亞太經濟舉足輕重

2018-02-12 23:34聯合報 富達太平洋基金經理人Dale Nicholls

富達太平洋基金經理人Dale Nicholls。圖／富達投信提供
富達太平洋基金經理人Dale Nicholls。圖／富達投信提供
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由於消費結構轉變、科技變革及政府專注改革等多項因素支撐，亞洲市場成長，在被本地市場俗稱為「金狗年」的今年，將極具吸引力。例如中國大陸市場，隨著經濟轉向、消費驅動成長再平衡，市場已擁有諸多具長期強勁潛力的投資概念股

目前，大陸消費產品及服務的滲透率，普遍仍遠低於西方國家，代表市場成長空間大，但部分商品的高消費、高端化跡象日益明顯。大陸市場消費持續成長，部分原因在於大陸中產階級人口逐漸擴大，另一因素則是歐美金融危機後，美國市場需求下滑造成。例如美國曾是歐洲汽車業的最大消費市場，但大陸已成為全球最大的汽車市場，並可望在至少十年內繼續保持領先地位；電子商務在大陸的滲透程度甚至已超越美國，並將繼續強勁成長。

在亞洲其他市場，金融、工業及精選的消費型股票等領域，都具投資價值；例如在東協地區，印尼的人口紅利具吸引力，眾多消費產品及服務市場都有很大的滲透空間，南韓及台灣等受技術主導市場，當地具備重要技術優勢且專注於大型成長市場的公司前景非常樂觀。

歐美爆發金融危機後，全球經濟成長顯著放緩，美國經濟出現衰退後，西方國家央行祭出史無前例的貨幣寬鬆政策，成為過去十年的明顯標誌。與此同時，雖然同樣受到嚴重影響，大部分亞洲經濟體的表現明顯超越西方國家，過去十年，新興亞洲經濟體、尤其是大陸市場的影響力逐步增強。整體新興亞洲市場在全球貿易中所占比重也不斷上升，且除了扮演高附加價值產品的生產商，亞洲人現在也是消費者，亞太區的經濟實力，對全球巿場影響力已舉足輕重。（記者孫中英整理）

概念股印尼電子商務車市

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