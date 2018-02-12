大陸SM價格將大漲 陸廠受惠

2018-02-12 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 潘羿菁 ／台北報導



台化12日指出，針對大陸對台灣進口苯乙烯反傾銷初判出爐，只能力求終判讓課徵稅率盡量壓低；圖為台化副董事長洪福源。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中國大陸商務部針對美國、南韓和台灣苯乙烯（ＳＭ）廠反傾銷初判結果出爐，國內業界分析，目前大陸是ＳＭ進口國，當美國等三地ＳＭ廠受限於高關稅，較難入大陸市場，此舉讓陸資ＳＭ廠有漲價題材，換言之，最大受惠者將是大陸的ＳＭ廠。

業界透露，大陸為亞洲最大市場，儘管大陸ＳＭ廠家多，不過一年進口量高達三百至四百萬噸，供給量無法滿足需求量，這也是為何美、韓業者廠積極往大陸倒貨，韓廠甚至會買美國遠洋貨再賣去大陸，仍然可賺取價差，足見大陸對ＳＭ需求若渴。

目前初判結果，台、韓與美國均要課徵百分之五到十點七不等保證金，外地產製的ＳＭ進入大陸市場難度將墊高，而大陸本身仍需要進口，在供應吃緊情況下，大陸當地ＳＭ行情將會應聲大漲。

國內石化廠不諱言地說，大陸當地ＳＭ廠將可大賺這波漲價商機，此外，可以預期今年度可全產全銷，等於今年度無需煩愁今年業績。

對於商務部的舉動，台化昨天回應說，勢必會受到影響，目前只能力求終判讓課徵稅率盡量壓低。中油表示，大陸反傾銷稅調查已有初步結果，原本不確定因素已有答案，因此會盡快在本月底會同國喬與台苯，共同討論總金額八十億元的ＳＭ合資案是否要投資。

而台苯與國喬主力為內銷市場，如今也被課徵保證金，略顯無奈，強調也會積極應訴，爭取終判可以降低稅率。