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大陸認定SM傾銷 中美貿易 再燃戰火

2018-02-12 23:40聯合報 記者林則宏潘姿羽／綜合報導

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美中貿易戰再起波瀾，中國大陸商務部昨天宣布，今天起美國、南韓、台灣相關業者出口至大陸的苯乙烯，將必須向大陸海關繳交保證金；其中，以美國業者需繳納的保證金比率最高，介於百分之九點二至十點七。

大陸是在去年六月廿三日宣布，對美韓台苯乙烯展開反傾銷調查。商務部昨天公告指出，調查機關初步認定，原產於美國等地的進口苯乙烯存在傾銷，大陸苯乙烯產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

川普政府去年起針對大陸出口到美國的鋁箔、鋁合金板展開反傾銷、反補貼的調查；年初宣布對進口太陽能設備課徵高關稅，大陸相關業者首當其衝，大陸也因此告上世貿組織。此外，大陸也祭出反制動作，先在上個月主動宣布對美國進口高粱進行「雙反」調查，昨天再宣布認定美國進口苯乙烯傾銷。

由於美國商務部上周才公布美國去年和大陸的商品貿易逆差三七五二億美元，續創歷史新高，外界預期，美中貿易戰恐愈演愈烈。

苯乙烯是一種基礎有機化工原料，也是很好的有機溶劑。大陸商務部調查，從二○一三至二○一六年，美韓台出口至大陸的苯乙烯占當年度大陸市場分額均超過兩成。由於被大陸初步裁定存在傾銷行為，今天起，美韓台出口至大陸的苯乙烯，將被要求需依裁決定所確定的各公司保證金比率，向大陸海關繳交相應的保證金。

商務部公告，美國業者需繳納的保證金比率最高，介於百分之九點二至十點七、南韓業者則介於百分之七點八至八點四，台灣包括台化在內所有業者的保證金比率均為百分之五。

我經濟部工業局官員表示，台灣目前相關廠商如國喬、台苯、台化，除了台化須要出口至大陸的集團廠商，其餘國喬、台苯等主要都還是靠進口；反傾銷初裁結果除了台化，對我國廠商影響有限，而且最終結果尚未出爐，可再持續觀察後續發展。

此外，大陸商務部還公告對印度的「鄰氯對硝基苯胺」反傾銷與反補貼調查最終裁定，認定存在傾銷與補貼行為，並裁定自今日起對進口自印度的鄰氯對硝基苯胺課徵高額反傾銷稅與反補貼稅。

反傾銷海關印度台苯台化

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