台灣寬頻恐下架民視新聞台 NCC明天調處

2018-02-12 14:40 中央社 台北12日電



TBC台灣寬頻與民視合約談不攏，臨時授權15日將到期，但雙方仍協商未果，民視新聞台恐遭下架，影響70萬戶收視權益。NCC指出，明天將找雙方調處；TBC說，協商大門永遠敞開。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook TBC台灣寬頻與民視合約談不攏，臨時授權15日將到期，但雙方仍協商未果，民視新聞台恐遭下架，影響70萬戶收視權益。NCC指出，明天將找雙方調處；TBC說，協商大門永遠敞開。

民視主管表示，對於NCC處理的程序予以尊重，現階段相信NCC會做最好處理。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統TBC台灣寬頻，擁有南桃園、北視、信和、群健4家有線電視系統，收視戶數超過70萬戶，去年TBC與民視協商107年「民視新聞台」頻道授權時，雙方談判不成，TBC發文不排除下架民視新聞台。

NCC在去年底找雙方調處，民視董事長郭倍宏親自出席，雙方達成共識，TBC獲民視新聞台單一頻道臨時授權，期限到今年2月15日。

眼見臨時授權日期將屆，但正式授權合約雙方仍舊沒有進展，TBC向中央社記者說，以往和民視的商業授權是民視不需支付上架費，而相對TBC也不用支付權利金，但對方今年卻要求不但要「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」3頻道包裹上架，還有收每名收看頻道的有線電視用戶新台幣2元費用。

TBC表示，曾經兩度發文邀請民視前來協商，但對方不但「放鴿子」，還發文堅持原有條件立場，等同協商完全沒有進展，假使真的協調不成，為避免違反著作權法，16日零時起，將53台「民視新聞台」下架，為符合法規要求，停播日前5天起已經進行跑馬通知。

「協商大門一直沒有關！」TBC說，當然不希望民視新聞台下架，這樣對頻道商、有線電視系統及民眾都是三輸，希望雙方盡快達成正式授權，解決紛擾。

NCC副主委翁柏宗表示，明天將找TBC及民視雙方調處，希望能有圓滿結果。