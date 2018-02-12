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讓A變成A﹢！向全球100強執行長學習 比起淘金他們更懂永續經營精神

2018-02-12 12:46聯合新聞網 文／大數聚提供

曾跟朋友討論堅持跟固執的差別，我們得到一個共識：堅持的人知道自己的方向，固執的人只是固守著自認為對的點卻難以突破。Jim Collins曾說：一家公司要達到卓越，必須無休無止地推著巨大的飛輪，朝一個方向前進，不停推動輪子，累積的動能愈來愈大，終於達到突破點，一躍而起。因此，正確的方向目標與持續的動力是邁向卓越的關鍵因素，方向可以說是原則，而動力則來自於不斷地學習與充實。

追求卓越是許多人的目標，可是如何達到則需要有模範的引領，我們可以從《哈佛商業評論》公布的「2017：全球執行長100強」中窺知一二。該報告自標準普爾全球1200指數 (S&P Global 1200) 中篩選出887家公司的898位執行長，綜合三項財務指標及二項ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) 評分，其中整體財務排名占80%，而根據永續分析公司(Sustainalytics)及CSRHub的ESG排名分別占10%，計算出全球執行長100強，前五名分別為Pablo Isla (公司：Inditex)、Martin Sorrell (公司：WPP)、黃仁勳 (公司：Nvidia)、Jacques Aschenbroich (公司：Valeo)、Bernard Arnault (公司：LVMH)。

Inditex的執行長Isla是首度獲得此殊榮，若只以財務報酬指標衡量，Isla僅排第18，但加上ESG分數即將他推升至總排名第一位。其中，ESG評量機構對於Inditex在供應鏈管理、監督與稽核上的透明給予很大的肯定，例如鼓勵消費者拿舊衣到店內回收。

該報告列出幾個重要的觀察重點：

1. 20位執行長領導的公司，不在自己母國；

2. 平均來說，他(她)們在44歲那年擔任執行長，在職17年；

3. 29位擁有企管碩士學位(MBA)；

4. 32位有工程學位；

5. 只有2位女性；

6. 81位由公司內部晉升為執行長。

人才是企業最重要的資產，由這100強的結果中即可驗證此點，當中有八成的執行長是由公司內部晉升出任，加上平均在職17年，似乎也符合Jim Collins的看法，目標方向一致且不斷累積動能向前推進，帶領公司成就卓越。不過，有五分之一的執行長其領導的公司不在自己的母國，雖說人才無國界，但個人相信每個國家一定盼望人才能為其所用，因此「選賢善位，拔能善任」是關鍵，對企業如此，對國家也是如此。再者，僅有2位女性執行長名列100強，其中一名於1993年上任，另一名則是自2013年上任，或許在這女力崛起的時代仍不足，在企業強調永續經營的精神下，相信來年女性執行長的比重會有所提升。

這份報告也透露幾個值得注意的數據，就入選企業所屬的產業而言，以資訊科技15家最多，金融服務12家居次，而消費性商品及健康照護同列第三；至於所屬國家則是以美國45家最多，法國第二，英國第三。由於此排名以財務指標衡量為主(占80%)，僅管財務衡量指標已經過國家、產業調整，還是不難發現隨著金融科技的發展以及AI的趨勢，資訊科技和金融服務的表現依舊較強勁，當然，執行長的領導力仍厥功甚偉；再來不得不說美國仍舊偉大，話說回來，關鍵重點還是在於執行長的表現。

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針對企業表現已不再侷限於財務面，而是逐步重視企業社會責任，而台灣也有一位執行長入選本次100強，你猜得到是哪一位嗎？（作者：胡文正）

原文未完，全文詳見讓A變成A﹢！向全球100強執行長學習，比起淘金他們更懂永續經營精神！

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