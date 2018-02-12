國際市場焦點：股市只是修正，還是大跌的開始？

2018-02-12 02:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



經過上周股市重挫後，市場的主要關注點如下：

1．是否正進入新的投資時代？

市場對後市出現爭議。樂觀派相信這只是一次修正，現在若逢跌買進，幾個月後將獲利頗豐；悲觀派雖較少，但相信目前已到了股市的起跌點。

樂觀者認為全球經濟成長增強，表示這波下跌代表買進機會。公債殖利率上升，及更多通膨升高信號，會帶動上市公司的營收及獲利同步上升，值得歡迎。

Natixis投資經理人公司市場策略長拉佛提強調，「隨著時間，企業獲利成長將使股價維持在上升軌道，儘管較不平順。我們不認為投資人應期待高水準的獲利，因為利率正漸進上升，將使本益比受到抑制」。

但即使主張逢低買進者，也承認上周股市重挫已經傷害到投資人的信心，而這股氛圍需要相當時間才會消退。股市探底的過程很花時間。例如2016年元月標普指數跌到1,812，之後反彈到1,950，但2月又回跌到1,810。

現在嵷2016年初最大的不同，在於各國央行的態度，差別在於央行現在正準備脫離寬鬆政策；而且之前波動幅度超低，鼓勵投資人不看資產品質而只顧買進，完全不計風險。

各國央行的態度改變，留下的問題是公債殖利率須上升多少，因為利率過高對整體經濟及股市都將造成壓力。公債殖利率上升會透過兩大管道產生影響。第一是「金融市場管道」，會打擊全球風險資產的資本價值；第二是「銀行信用管道」，會在6個月之後改變信用流向及動能。可以確定的全球股市上半年將出現「小型下滑」；公債殖利率愈高，下滑的幅度也愈深。

2.本周將公布的美國通膨數據有多重要？

14日「情人節」將公布的元月消費者物價指數（CPI）絕對是市場焦點。目前經濟學者預估核心CPI將比去年同期上升1.7％，升幅比12月的1.8％略低；而儘管投資人對元月工資上升2.9%心懷畏懼，但歷史經驗顯示工資與CPI升幅之間的相關性甚低。

不過無疑的是，由債券市場所反映的通膨預期正在上升。聯準會的通膨預期指標從12月已來已明顯上升，回到2014年底時的水準。美銀美林指出，低通膨時代已經結束，通膨已恢復正常。

3.那些因素可能擴大市場動盪？

就是信用情勢。企業之前利用低利率累積高額負債。一旦金融情勢趨緊，信用成本將大幅升高，尤其目前已經處次景氣循環的末段。

截至目前為止，風險性資產回檔已將美國垃圾債殖平均利率從元月的5.5％，推升到6.2％，是2016年底以來最高水準。目前還沒有足夠的證據顯示這波股市震撼足以使金融情勢長期吃緊，使信用較不易取得，從而造成信用流失，但仍需密切觀察。