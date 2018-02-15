企業家開書單／沈國榮 效法鋼鐵人創新

2018-02-15 00:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹報導



和大工業董事長暨台灣科學園區同業公會理事長沈國榮 分享 facebook 和大工業董事長暨台灣科學園區同業公會理事長沈國榮今年春節假期推薦的書單分別是：《第二次機器時代》與《鋼鐵人馬斯克》，在面臨數位匯流、工業4.0及自動駕駛時代來臨之際，應該思考與機器合作、用人留才的企業經營課題。

沈國榮表示，《第二次機器時代》是MIT史隆管理學院教授，MIT數位商業中心主任、國家經濟研究局（NBER）研究員艾瑞克．布林優夫森，與MIT數位商業中心副主任，跨產業及學術的知名講者安德魯．麥克費合著的一本趨勢書。

沈國榮對數位接觸的時間較短，因此近年來透過廣泛的閱讀，深入瞭解數位時代開啟的機器時代趨勢。他說，因為大家都會發現，最懂得與機器合作的人最後會贏。

《鋼鐵人馬斯克》的主人翁特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克，與蘋果創辦人賈伯斯一樣，都是被稱為是「改變世界的科技狂人」，但是他的夢想更大、也更瘋狂。他跨領域挑起五大尖端產業的革命，從商用太空、全電動車、超級高鐵、家用電池到腦機一體，每個歷程都非常棘手，每次突破都讓全球驚豔。

這本書的作者是資深科技記者艾胥黎．范思，希望透過此書向超級創業家學習專注與跨界，跳脫單一軌道，轉換思考模式，了解這一代的工作者、創業家、企業家應該追求什麼？哪一種能力、行業、產業最不可或缺？讓人人可以成為主導自己未來的鋼鐵人。

沈國榮指出，馬斯克擁有源源不絕的創新構想、爆發力，以及驚人的毅力與執著度，更是速度飛快的領導人。一旦員工跟不上腳步，就會造成人才的大幅流動。

沈國榮推薦

書名：《鋼鐵人馬斯克》

推薦理由：向超級創業家學專注與跨界