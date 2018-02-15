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企業家開書單／林恩平 讀法華經學互利

2018-02-15 00:00經濟日報 記者劉芳妙／台北報導

股王大立光執行長林恩平
股王大立光執行長林恩平
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股王大立光執行長林恩平談到營運業績，字字斟酌謹慎，不過，提到工作外的興趣打坐禪修，臉上就多了輕鬆笑顏，因為工作忙碌，他沒有時間看書，但提起影響他最大的一本書，他推薦有「經中之王」之稱的《法華經》。

打坐是林恩平工作紓壓最大的利器，每天即使工作10多小時，但早晚他都至少挪出1小時打坐，前年參加完禪修課後，經老師的引薦，開始接觸《法華經》，林恩平說，如果平常有打坐，且坐得深，就了解其中的涵義。

他形容，打開《法華經》之後，感覺就像被綁住了，吸引他每天研讀。

林恩平說，打坐對於企業經營有相當大的助益，因為打坐，讓他心情沉澱、安穩，不易受外力影響，在和客戶談訂單時，想著如何讓雙方互利，內部開會做決定時，決策也以大家的利益為重，不會隨著情緒起伏而受到干擾。

林恩平注重養身，除打坐及瑜珈外，搭配吃得健康又清淡，讓他看起來神清氣爽，即使瘦的精實，但他透露，其實一天吃四餐，只是每餐在餐前都會先吃香蕉及蘋果，再吃蔬菜或魚肉，食量相對較少，但是吃的營養又健康。

林恩平說，因為打坐，讓他心情沉澱、安穩，不易受外力影響，尤其打坐讓他學會專注，頭頂著天，坐正讓脊椎直接著地，身直心亦正，正直的坐，這力量會愈來愈強，反而念頭不會出來。

他說，因為瑜珈及打坐，讓他工作更有效率，他並引述法華經說，釋迦牟尼佛因打坐而除去自我，無所得、無所求、只做三昧。

所謂三昧就是一次只做一件事，專注而不想其他的事，而他也把《法華經》的精義完全導入到工作中。

林恩平推薦

書名：《法華經 》

推薦理由：經中之王

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