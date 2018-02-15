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企業家開書單／林之晨 鑽研區塊鏈概念

2018-02-15 00:00經濟日報 記者彭慧明／台北報導

AppWorks之初創投創始合夥人林之晨
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區塊鏈浪潮來襲，AppWorks之初創投創始合夥人林之晨推薦經濟日報讀者，在農曆年假期「花點時間了解區塊鏈的概念」。他笑說，手中的書尚未讀完，先前讀了一本《The Internet of Money》，也還在對照各種最近的發展。

林之晨過去一年熱衷聽演講、特別是有關區塊鏈的各種研討會、直播與討論。他在2013年就開始注意比特幣的發展，自己手中也有幾枚比特幣，但對他來說並不是投資，而是要了解這項商品所處系統的意義。

他認為，比特幣所代表的就是ICO（虛擬貨幣的發行），而虛擬貨幣正是區塊鏈的重要代表產品，理解虛擬貨幣、區塊鏈的概念，有助於了解未來世界結構的發展。雖然現在比特幣在部份地區已經傳出暴跌、泡沫化的說法，但區塊鏈的趨勢已經開始進行，這也是他推薦「區塊鏈相關書籍」的原因。

比特幣是代表區塊鏈的重要產品，這項產品的問世甚至挑戰各國中央銀行的存在意義。傳統的貨幣由央行發行，比特幣卻是一個去中心化、沒有主管機關的貨幣。它透過高速的數位運算（挖礦）產生，開採比特幣的工作會隨著時間而變得愈來愈困難，而且所有能開採的總數上限大約落在2,100萬 。

在整個區塊鏈中，最重要的特性是發揮監控的功能，確認新比特幣的開採與創造，並確認比特幣在使用者之間的流通。

林之晨說，現在看來區塊鏈好像以生產貨幣為主，其實這只是區塊鏈生態系的一部份。

林之晨說，因為技術觀念都太新且隨時在調整，建議大家看書之餘，更應該盡量從網路的主要技術論壇獲得正確的定義、概念以及最新的趨勢。

他相當推薦由網路名人Andreessen Horowitz的網路廣播「a16z Podcasts」，有一系列的小組討論內容，有助於了解區塊鏈的概念和發展。

林之晨推薦

書名：《The Internet of Money》

推薦理由：可嘗試了解區塊鏈的概念，這是影響未來社會結構的觀念

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