企業家開書單／童子賢 看量子力學應用

2018-02-15 00:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／台北報導



和碩董事長童子賢 分享 facebook 和碩董事長童子賢表示，由於從事科技相關產品的研發與製造，因此相當關心當前與未來科技的演變，或可能發展方向；而有關國家或市場等未來發展的方向，也是他廣泛閱讀的書籍之一。童子賢表示，最近與同仁閱讀有關「量子力學」、「量子物理」，以及與印度市場相關的書籍。

他說，主要是大家都在討論人工智慧（AI），而AI需要高速運算晶片，台積電是生產晶片的龍頭，最近台積電開始投資5奈米製程，這已經超出舊有7奈米製程的限制，因此到底幾奈米是半導體技術發展的極限或瓶頸？這是閱讀量子力學與物理方面書籍的因素。

童子賢說，他是做科技產業的製造與研發，因此對科技產業相關的業務，技術的演變，或是科技的具體應用，都是關心的內容。

至於看印度方面的書籍，他認為，科技人不能只看科技產品或是技術本身，對於外在的世界也必須了解。

他目前正在研究印度市場，並閱讀印度相關的書籍，研究的是現在的印度，而不是二、三十年前的印度，從科技未來可能的發展，到現在的印度市場，閱讀範圍非常廣泛。

目前和碩在美國有兩個營業據點，運作順利，因此和碩需要了解其他地方或市場，為未來的可能發展與布局提早做準備。和碩總經理廖賜政針對印度市場表示，和碩不會缺席印度投資，仍在評估階段。但他憂心，印度管理人才缺乏，和碩有投資可能性，最快在今年下半年。

廖賜政說，和碩一直對印度保持聯繫，最近熱門的印尼也很關注，會針對最大利益做選擇。海外投資要很謹慎，包括越南跟菲律賓都曾評估，但未出手，現在看起來也很符合預期。廖賜政表示，投資機會一直有變動，現在不行，未必以後不去，身為組裝廠商，不會放棄成長的機會。

童子賢推薦

書名：《量子力學與量子物理》

推薦理由：科技人要了解技術與科技的未來發展