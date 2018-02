企業家開書單/蔡明介心態致勝 找成功密碼

2018-02-15 經濟日報 記者 謝佳雯 /台北報導



聯發科董事長蔡明介 分享 facebook 聯發科董事長蔡明介每逢春節假期前,都會請人資部門為公司經理級以上主管送上兩本好書,今年精選《心態致勝:全新成功心理學》和《The Founder’s Mentality: How to Overcome the Predictable Crises of Growth》兩本好書。

蔡明介喜愛管理類書籍,聯發科新到職的經理級以上主管,往往會先領到一本他個人著作《競爭力的探求:IC設計、高科技產業實戰策略與觀察》,讓主管了解他對產業或聯發科經營的心得。

每到春節長假前,聯發科主管就會收到當年度的兩本好書,前兩年是《大數據》(Big Data)、《從0到1》(ZERO to ONE)、《克服團隊領導的5大障礙」和《開口就說對話》等書。

今年各部門主管已領到兩本書,全名分別是《心態致勝:全新成功心理學》(Mindset:The New Psychology of Success)、《The Founder’sMentality: How to Overcome the Predictable Crises of Growth》(創辦人心理:如何克服可預期的成長危機)。

《心態致勝:全新成功心理學》由史丹佛大學心理學教授卡蘿.杜維克博士所著作,敘述基因雖然影響聰明才智和天賦,但影響一個人成功與否的特質卻在於心態,會影響個人學習、成長、人際關係、終身成就、人生道路的最重要關鍵。

另一本《The Founder’s Mentality:How to Overcome the Predictable Crises of Growth》也曾出現在台積電董事長張忠謀的個人書單上。這本書由企業管理諮詢專家Bain & Company兩位合夥人Chris Zook和James Allen去年所發表,兩人研究多家公司,發現那些由創辦人領導、維持著「創辦人心態」的公司,順利免於企業危機,成功擴大公司規模。

前幾年聯發科面臨手機市場由功能機轉向智慧型手機的陣痛期時,蔡明介就常對內喊話,要找回「創業時的精神」。如今聯發科處於智慧型手機成長停滯的痛苦,正好與這本書闡述的重點不謀而合。