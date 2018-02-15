官員開書單／桂先農：深入淺出 看保險之美

2018-02-15 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



保險中心董事長桂先農 分享 facebook 難得春節連假，不用讀太深硬的保險專業書籍，推薦二本保險相關書籍，讓讀者可以輕鬆進入保險的世界。一本是前台灣人壽董事長凌寶寫的《保險之美: 成就人生的未來價值》，一本是保發中心出版的《唯心維新》，二本都非常白話，適合休閒時閱讀。

若行有餘力，也很推薦大家重讀老莊孔孟這些古書，不是求學時應付考試，現在讀起來心境會大不同，可以幫助現代人紓解情緒，讓心情變好。

《保險之美:成就人生的未來價值》，作者：凌 寶、出版社：保銷國際文化；《唯心維新》，作者：齊萊平，出版社：保發中心。 分享 facebook 凌寶這本《保險之美: 成就人生的未來價值》，寫的不是硬邦邦的理論，讀起來不耗精神，適合想要對保險有初步了解，有基本概念的讀者。書的核心價值是「安定社會人心」，保險之美是如何讓社會少數人的不幸由多數人來共同分攤，例如每一位汽機車主都要買強制汽車責任險，一旦發生車禍，車主無過失責任，讓保險公司來負責，萬一不幸有殘廢死亡，一個人至少也有200萬元的理賠，每個人都要繳，繳了保費後開車上路也比較心安理得，能讓社會更安定。

《保險之美》就是在談這種人與保險關係，讓人生活得更安定才是保險的價值所在，文字不深，很適合沒事躺在沙發上看一看，可以對保險有更深層認識。另外一本推薦由保發中心出版、齊萊平撰寫的《唯心維新》，它談的是保險的起源在「愛與關懷」，從事保險業首先要學做人，從保戶的需求出發不斷創新，不能辜負保戶對保險從業人員的信任。也是非常白話文的書，大家都看得懂，適合休閒時閱讀。