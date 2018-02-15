官員開書單／唐鳳：社企運作 透溫暖微光

2018-02-15 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



行政院政務委員唐鳳 分享 facebook 近來專注推動社會企業政策的行政院政務委員唐鳳，過年期間推薦大家閱讀的書是《溫暖微光》。唐鳳說，《溫暖微光》已經出到第二本，是一本透過訪談，讓台灣乃至國際社會，可以了解台灣社會企業的運作模式，與成功的案例。

唐鳳表示，《溫暖微光》既有紙本出版，也有電子書，是衛福部社家署委託民間企業朋友，一起做成的電子書。在《溫暖微光2》這本書裡，不僅介紹成功的社會企業，也推薦讀者附近哪裡可以去旅行，或者是參訪的地方，例如，台北市有「伊甸社會福利基金會」、「多扶事業股份有限公司」，新北市有「安得烈慈善協會」，台中就可以去「居福照顧合作社」。

《溫暖微光》主編：許玲瑋、出版社：衛生福利部社會及家庭署 分享 facebook 唐鳳說，社會企業可以是公司、基金會、協會；最接近社會企業初衷的形態是合作社，只是台灣的合作社運作模式，一直不被大家熟悉，隨著《溫暖微光》的出版，也有合作社運動復興的概念；讓大家了解到，合作社不是只有在小學，快要被撤掉的那種福利社。

小學裡福利社的概念是消費合作社，是大家一起買東西。台灣消費合作社最有名的是主婦聯盟、綠主張消費合作社，大家一起團購的概念。

但其實，除了消費合作社之外，國外的合作社樣態更多元，例如還有居家照護服務等，結合長照提供者、長照營運的NGO或公司，或者接受長照的人。

唐鳳說，會把《溫暖微光》系列內容翻成英文，做為這次高峰會的議程綱領，讓全世界看到台灣成功的社會創新模式，也許也可以談技術轉移，向國際輸出台灣解決社會問題的模式。這是個值得台灣每個人都關心的話題，過年期間，何妨透過書本，好好的閱覽一番。