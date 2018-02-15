官員開書單／陳美伶：智慧充電 愛壯遊書海

2018-02-15 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



國發會主委陳美伶推薦由吳豐山所寫的《壯遊書海》一書。《壯遊書海》作者：吳豐山、出版社：玉山社。 分享 facebook 農曆春節期間，除了大魚大肉吃得飽足，若能抽空讀本好書，更能讓心靈跟著富足；國發會主委陳美伶推薦由吳豐山所寫的《壯遊書海》一書，希望民眾可以跟著他的導讀，展開一場充滿書香味的壯遊體驗。

身為國發會主委，公務繁忙、早出晚歸、行程充滿大大小小的會，幾乎已成為每日標準流程，很難擠出時間來閱讀；儘管如此，陳美伶深知閱讀的重要性，也特別在過年期間，推薦私藏的好書給大家。

她笑說，《壯遊書海》是吳豐山閱讀眾多書籍後，對每本書的心得感想，非常適合像她這種平時很忙碌，沒有太多時間的人閱讀，可以在短時間內吸收各界菁英的心血結晶。

陳美伶也說，閱讀是個樂趣，吳先生不但浸淫書海、享受知識，還能提筆分享，讓她在忙碌的工作之餘，信手捻來都是智慧結晶，真的感到相當幸福。

《壯遊書海》的作者吳豐山，除了是媒體人、作家，更曾擔任行政院政務委員、監察院監察委員，不只歷練豐富，學識也非常淵博。陳美伶表示，吳豐山在她當行政院副秘書長時，給予很多指導，是她非常敬重的長輩。

吳豐山於前言中寫道，「每一本好書，都是前人智慧的結晶，為了使生命更為美好，理當能多讀一本就多讀一本；不讀書絕對是生命最大的浪費。」他更形容說，當讀到一本好書，就好像跟著古聖先哲同遊太虛，這感受「活像神仙」。

為讓更多民眾愛上閱讀，吳豐山在《壯遊書海》中，介紹了宗教、文學、人傑、台灣本土風情等領域的重要著作；在文學精典篇，除了家喻戶曉的三國演義、水滸傳，也有美國知名文學著作隨風而逝等，讓讀者隨著書中主角一起驚心動魄、蕩氣迴腸。