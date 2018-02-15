官員開書單／蔡其昌 向天才學從政之道

2018-02-15 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ／台北報導



立法院副院長蔡其昌推薦石原慎太郎撰寫的《天才》。 蔡其昌辦公室／提供 分享 facebook 「這本書給了我很多政治上可以學習、參考的角度。」提到閱讀的書單，立法院副院長蔡其昌拿出由前東京都知事石原慎太郎撰寫的第一人稱小說《天才》，他認為，這本由石原描述其政治生涯的死敵、前日本首相田中角榮的書，不僅可以打開讀者對於政治家的想像，也值得世界上參政者作為借鏡與反思。

蔡其昌說，書中故事主角田中角榮為日本的前首相，最為後人印象深刻的一件事，便是與中國正式建交，放棄與台灣的外交關係，因此，田中與台灣之間具有某種程度的關聯性，這也是他會對本書產生興趣的原因之一。

蔡其昌談到，這本書雖是由石原來描寫他政治生涯中的死敵田中角榮，但內容卻以「天才」來描述田中，讓人看到書名後，就產生引人入勝的效果。他笑笑地打比方說，若要以台灣的政壇情境來類比，大概就像是前總統馬英九幫不同陣營的前總統陳水扁寫書一般。由此可想見，本書光是作者與大綱，對讀者而言就相當具有張力。

「石原在小說中以『天才』敘述田中，在我看來，有正面也有反面意義。」蔡其昌表示，本書石原以第一人稱敘述，承認田中具有作為政治家的格局、企圖與努力，且也一心以壯大日本為目標在推動政事，但與此同時，他的部分作法卻也相當有爭議，為他帶來了官司，導致最終必須下台一鞠躬，結束其首相的生涯。

蔡其昌認為，石原在書中想要探討的便是「為了完成偉大目標，是否可以不擇手段？」

蔡其昌指出，閱讀完整本書後，他認為石原即使是使用第一人稱敘述，但內文描述文字並未給田中「穿小鞋」，仍道出了田中作為國家領導者，所具備的宏觀視野與格局，可是，在這樣的格局下，是否就可以參與像是洛克希德等弊案？他認為，雖然書中石原並未給出答案，但的確也完整鋪成出了兩者的衝突。

回過頭來談自己在閱讀後感受，蔡其昌說，本書可以反映出，在日本政治文化中，政治人物即使在競爭時是彼此為死敵，但最終如石原這樣的大家，仍可以用大歷史的寬廣角度來檢視、甚至敘述對手，其中包含的是更多的同情與理解。

他推薦此書，是希望讀者用不同角度看政治，放下無謂爭執，以合作取代對抗，推動國家發展。