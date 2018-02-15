官員開書單／顧立雄 用金融創美好社會

2018-02-15 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／台北報導



金管會主委顧立雄 分享 facebook

難得春節連假，金管會主委顧立雄選了2013年諾貝爾經濟學獎得主羅伯．席勒（Robert J. Shiller）所著的「金融與美好社會」，推薦給大家。

金融與美好社會」這本書的架構由前言及兩大部組合而成。前半部「各司其職」，主要是在介紹金融相關專業人員的角色，從執行長、投資經理人到NGO、慈善家，作者帶領我們從「人」的視角來理解金融活動的本質。

後半部「失落的美好許諾」，則是從我們所處這個快速演變的社會，對金融相關的道德、人性及現實面等問題提出反思。各章獨立而彼此呼應，篇幅上也不會造成負擔，是一本讀起來相當輕鬆，但卻發人深省的大師作品。

以個人經驗，之前的工作就是書中羅列的角色之一，因此對於「各司其職」中關於「律師」、「非營利組織」等角色的敘述，很能感同身受。

《金融與美好社會》、作者：羅伯•席勒、出版社：天下文化 分享 facebook 例如作者精準指出：「律師與金融密切相關。每種金融工具的具體形式，包括股票、債券、期貨和選擇權，都是又長又複雜的法律合約，通常也有多份提交政府監管人員的法律報告。從重要的層面來講，律師是真正建構金融工具的工程師。」

「當律師撰寫好債券契約之後，任何持有這種證券的人都能從中獲利，其中包括窮人和富人。律師在社會中扮演的角色，取決於雇用他們的人所掌握的資源。」基於這種觀點，進而比較各國律師的普及程度，與金融科技、創業精神間的關連性，作者認為加強金融及法律諮詢服務的普及性，是推動金融民主化的好方法。

民眾得到理財決策所需要的資訊越多，就越能做出明智的決定。這種觀點，基本上與我們過去多年來從事推動司法改革的理念與做法是相同的。

另外本身喜歡看各種體育球賽，所以很能體會書中對於金融監理人員的形容：我們聽過很多關於精力充沛、效率十足的創業家事蹟，但卻很少聽到監管機關人員的事情，不論是政府還是產業的監管都是如此，但事實上，監管人員及其才智對金融體系極為重要，因為他們是遊戲規則的制定者與詮釋者。

正如體育界一樣，商界人士都希望有裁判來執行業者規則。每個人都想要公平的比賽。即使參賽者會想突破規則限制，或是和裁判理論，但並不表示他們想要有比賽規則。

同樣地，商人十分希望有監管人員，因為所有參與者都必須遵守的規定，通常並不會對某個人不利，反而對所有參與者都有利。如果缺乏有效的規則，人們就會被迫做些連自己都覺得不正當的事情。

這段文字寫得真是好。我告訴自己，以後還是要在百忙中抽空看賽事轉播，特別是要思考如何當一個好的裁判。

本書給了「金融」一個優美的定義：實現目標的工程，從個人、社會到國家，都是透過必要的經濟安排，來達成一組目標，實現成長的願景。「金融提供必要的誘因機制，以調節活動，並確保目標能夠達成」。

金融的存在，是要滿足社會大眾達到目標，當金融機構與社會的目標和理想配合得越好，社會就會越強大，反之如果金融機制失敗，也會影響社會的發展。這道理其實也就是我們金管會施政主軸中「支應實體產業」的理論基礎。