「宗邁」恐停權…建築界連署 籲修採購法

2018-02-12 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北報導



戰後第一代建築師陳邁。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

戰後第一代建築師陳邁的宗邁建築師事務所，數年前設計彰化師範大學多功能演講廳時，遭指圖利特定視聽廠商，日前一審有罪，依採購法恐遭停權投標公共工程三年。包括李祖原等國家文藝獎得主及近七百名建築學者、建築師，近日連署呼籲採購法修法，「沒定讞就停權，重傷建築界。」

八十八歲的陳邁，作品包括台大醫院、自然科學博物館等。在建築專業與教學外，最為讚佩的就是長期推動建築革命，創辦「建築改革社」，二○一四年還獲國家文藝獎。

連署者則包括李祖原、謝英俊、潘冀、黃聲遠等國家文藝獎得主，及夏鑄九、吳光庭、曾成德、張基義、曾光宗等數百名學者、建築師。連署書將送交工程會。

發起連署、甫獲傑出建築師獎的建築師呂欽文說，陳邁是漢寶德後最受尊敬的建築師之一，德高望重、有清譽；此次陳邁因事務所員工疏失，高齡猶上法庭，而宗邁疑涉圖利，建築界認為，是建築界長年受採購法之痛的縮影，直說「宗邁如果輸了，我們都輸了。」

連署文中指出，該案凸顯採購法、法院判決、主管機關工程委員會執法理念的爭議。首先，類似案件屬採購刑事案，一審判決並非定讞，依採購法卻須送工程會公告並停權處分，嚴重傷害廠商權益與名譽，即使二審改判而撤銷停權處分，都已無法補償。

建築界指出，台灣採購法限制之嚴，全球未見，若要採用理想產品往往被指綁標。最低標等規定，更造成台灣公共工程施工品質低落、建築、景觀等設計產業難以發展。

表演藝術界也深受其害，長期為雲門舞集設計服裝的林璟如曾獲國家文藝獎，二○一二年也因一度捲入招標爭議，深感受辱，宣告退休。據了解，立委正研擬藝文採購法草案，文化部也委託台灣文化法學會進行研究案，目前傾向立「藝文採購法」專法，但不包括建築領域。