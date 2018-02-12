名家觀點／從達沃斯論壇 看全球經濟走向

2018-02-12 01:04 經濟日報 丁予嘉



瑞士舉行的達沃斯論壇年會在川普脫稿的閉幕演講下熱鬧落幕，這個號稱是全球財金菁英、國家領導人、跨國企業老闆等集聚一堂的世界經濟論壇，不約而同地對全球經濟景氣走向保持樂觀期待。資誠企業在大會中發布全球企業領袖調查報告中指出，近六成CEO對未來一年經濟前景樂觀，較去年僅三成，成長達一倍、也創歷史新高，然而，CEO對自身企業營收成長信心與去年相較僅增加4%，樂觀中藏有隱憂。 經濟日報提供 分享 facebook

無獨有偶的，國際貨幣基金IMF 在論壇中預測全球經濟將實現2010年來最快增速情況，並且上調今明兩年全球經濟增長率到3.9%，同時預測今年全球經濟產出缺口(Output Gap)將自金融海嘯以來由負轉正，這是非常正向的訊息。全球產能過剩問題隨著各國政策努力去槓桿的結構調整，似乎已到達一個新的平衡階段，但當產出缺口開始由負轉正，因總和需求帶動所推升的生產與勞工成本將不可避免，這也意味著全球通膨將跟隨升溫，可以預見到的是，通貨膨脹將會是未來全球市場面臨的最大風險源。

若以衡量美國通膨預期的平衡通膨率，亦即10年期美國公債殖利率與抗通膨保值債券(TIPS)之間利差觀察，此利差在1月時急速擴大且正式突破2%臨界點；若以物價水準觀察，雖聯準會所關注的個人消費支出(PCE)指數去年全年平穩的落於1.5%安全值內，但持續良好的就業數據實已開始牽引薪資上漲壓力。去年美國民間整體時薪年增率與2015年持平於2.6%，但今年1月份工資明顯較去年同期上漲2.9%，這是金融海嘯後以來最快的增速，種種訊息是否意味著久違的通膨真的要回來了?近期金融市場極度不安的情緒，實來自於此。

新任聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)2月一上任即面對全球金融市場黑色星期一的震撼教育，的確，美國資產價格泡沫化風險持續增高、大幅彈升的債券殖利率致無風險利率上揚、加上通膨預期等不確定因素，都為他帶來第一關課題考驗，金融市場也等待他如何面對與因應。

全球對新任聯準會掌門人，尚在觀察與適應的新階段，以葉倫為純正擁護鴿派相比較，觀察鮑威爾的資歷背景、以及他過去在聯準會對葉倫的決議政策從未投過任何反對票與言論，猜測他掌管聯準會初期仍以延續葉倫時代政策、中間偏鴿派可能性居高，畢竟市場目前對聯準會是否會延續漸進式加息甚無安全感，對於政策不確定性所反映的敏感性更高。

自川普當選總統以來，股市不畏任何系統性風險，勇往直前的多頭，帶動道瓊指數累積漲幅達30%以上，而這也成為川普多次自豪宣揚的政績表現，然而美股估值是否偏高結構也一直被市場所爭辯，在此次論壇中的風險報告也強調，過去僅有兩次(包括1929年與2000年)股市大崩盤前，美國股市估值高於現在，且這兩次經濟擴張均以資產泡沫破裂告終! 面對成長增速、通膨重現、估值偏高，今年將是全球經濟相當重要的轉折點。（本文作者是國票金控總經理丁予嘉博士）