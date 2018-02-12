本周指標／美CPI估年增1.9%

美國聯準會(Fed)新任主席鮑威爾上任，全球股債市近期呈現大幅震盪回檔，美元指數上周反彈站上90之上，日圓及瑞士法郎走勢亦相對強勁，顯示金融市場出現較明顯避險氣氛，長短天期公債殖利率陡峭斜率大幅走揚，擔憂Fed對通膨偏多預期引發加速升息，恐帶動全球主要央行貨幣政策加速緊縮的預期心理，是造成金融市場震盪的主因。

然而黃金及原油價格未持續上揚，股市多空氣氛是否就此轉變仍是懸念，本周將有關鍵通膨及零售銷售等數據公布，全球金融市場仍有持續震盪的可能性。

今年最重要關注的是美國通膨數據，上周代表市場對未來通膨預期的美國10年期國庫抗通膨債券(TIPS)利差達2.13%，較1月持續上揚，後續需觀察就業表現及工資成長能否帶動需求拉動通膨。

工資及股市上揚的所得及財富效果，有利民間消費增加，去年12月個人儲蓄率2.4%，而工資成長使企業成本提高，弱勢美元及原物料上漲致進口商品價格相對上揚，同時發生成本推動與輸入型通膨勢必造成壓力，加上市場利率上揚民間貸款利息成本提高，民眾美元購買力及消費意願被抵銷，這波通膨對整體經濟淨效益仍要持續評估。

本周美國將公布CPI、PPI及進口物價指數，預估均較前月上揚，但CPI年增率預估1.9%，恐不如上月的2.1%，1月零售銷售預估月增0.2%。

歐洲方面，觀察重點在義大利3月4日舉行國會大選，由於三強競爭激烈，義大利脫歐爭議再起，恐掀歐洲政局波瀾，須留意對歐元及歐洲金融市場的影響。

本周美國公布去年12月企業存貨、1月工業生產維持月正成長，新屋開工月增率可望由負轉正，後續仍看好經濟景氣及稅改對房市的正面效應。

（作者是台灣金融研訓院金融研究所所長）