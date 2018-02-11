燃料成本增約兩成 4月電價喊漲恐有壓力

2018-02-11 20:28 中央社 台北11日電



因國際燃煤價格揚，且空污議題燃氣優先發電導致發電成本堆高，而台電去年燃煤成本漲幅約2成，4月新電價是否調漲台電承受龐大壓力。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部電價審議將在3月9日起召開工作會議，因國際燃煤價格揚，且空污議題燃氣優先發電導致發電成本堆高，而台電去年燃煤成本漲幅約2成，4月新電價是否調漲台電承受龐大壓力。

經濟部能源局在民國106年7月24日召開新版電價公式說明會決議，未來電價在每年4月、10月檢討2次，每次漲跌調幅不超過3%，而電價費率審議會根據電業經營績效表現核定合理利潤數，合理利潤的投資報酬率上限為3%至5%，不足部分將以電價平穩基金填補。

繼去年10月電價不調整後，各界聚焦今年4月新電價走勢。經濟部次長龔明鑫今天接受中央社訪問時表示，今年4月新電價費率審議會將在農曆年後召開，目前暫訂在3月9日舉行。

台電雖然連4年獲利，但目前累計虧損仍達新台幣739億元，加上去年國際燃料價格上漲，以及國內燃煤、燃氣電廠填補核電缺口發電，發電成本大為增加，承受電價喊漲的壓力龐大。

根據台電資料統計，截至106年11月底止，燃煤發電平均成本每度1.32元，燃氣每度電2.19元；而台電日前公布的財報，如果不計算外購電力，台電106年自購燃料成本比105年上漲2成，來到2472億元。

國際油價比106年同期上漲約2成，連帶天然氣價格上揚，又因應近日空污議題，燃氣電廠優先發電，台電燃氣發電成本也會比燃煤成本高。受到國際燃煤價格上揚，目前市場價已超過100美元，目前台電反映的燃煤成本是每噸40多美元，去年進貨價是每噸80美元，漲幅達2成。因此，目前台電燃煤成本佔總支出5成以上。

台電發言人徐造華表示，雖然目前燃煤成本占總支出5成以上，但國際燃煤價格是浮動的，無法確定今年走勢；經濟部知情官員則說，電價是否調整，仍須考量維持電價平穩機制，以及反映民眾與產業界想法。

台電董事長楊偉甫日前也指出，台電的超額盈餘是不是漲跌幅超過3%才進場，使用多少、如何使用，及台電106年應提撥多少超額盈餘作為電價平穩準備，最後都是須由電價費率審議會決定。

即便電價喊漲壓力大，但它牽連物價波動，行政院長賴清德日前在行政院會上就要求，相關部會必須嚴格督導物價，國營事業更要扮演穩定力量，不讓物價上漲，且先前行政院也拍板確定330度以下民生用電不漲。