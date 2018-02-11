新電價4月實施 可能調漲

2018-02-11 00:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



電價費率審議會暫訂3月9日召開，將決定4月新電價。 本報系資料庫 分享 facebook 電價費率審議會將在農曆年後召開審議會，暫訂3月9日由經濟部次長龔明鑫召開會議決定新電價。據多位審議委員表示，除了政策已拍板的330度以下民生用電不漲，迄今沒有收到高層「電價凍漲」指令，電價到底漲不漲，仍要遵循電價公式機制。

若一切回到電價公式，國際燃煤現貨已漲到每公噸100美元左右，相較台電去年平均購煤成本每公噸80美元，已有二成漲幅。牽動天然氣價格的國際油價也比去年同期上漲約二成。再以燃料成本約占總支出五成左右計，電價合理調幅應該是上漲一成。

不過，依據電價公式規定，為免衝擊民生，電價每半年漲幅不得逾3%，本次電價最多只能漲到每度約2.63元。

知情官員表示，除考量現有燃料成本，更要對未來燃料價格走勢進行綜合考量；電價審議會將在3月22日起陸續召開四場工作會議，彙總各方討論意見後，最終在正式會議上拍板新電價。意味4月1日將上路的新電價，未必如各界揣測的「不漲」。

去年國際燃料價格已進入上漲趨勢，根據台電公布的財報，不計入外購電力，光是台電自購的燃料成本，去年就比前年漲了二成達2,472億元。

照理來說，去年電價就應反應燃料價格，但去年經濟部以《電業法》剛修法完成，新電價公式準備不及為由，一直延用2016年4月拍板的每度平均電價2.5488元。

去年電價全年凍漲結果就是險些造成台電虧損，台電上半年虧損一度逾70億元，直到夏月電費挹注後，到了第3季才開始轉虧為盈，最終全年小賺205億，相較中油大賺500億，表現遜色。

去年10月底，行政院長賴清德在行政院會上要求，相關部會必須嚴格督導物價，國營事業更要扮演穩定力量，不讓物價上漲。但最近幾位擔任電價審議委員的政府機關代表皆表示，迄今沒有收到高層電價不漲的指示。