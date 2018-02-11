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受惠全球景氣升溫 主計總處估上修GDP

2018-02-11 00:57經濟日報 記者潘姿羽／台北報導

主計總處將於13日發布2018年最新經濟成長率預測，預估將上修今年經濟成長率。 ...
主計總處將於13日發布2018年最新經濟成長率預測，預估將上修今年經濟成長率。 本報系資料庫
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主計總處將於13日發布2018年最新經濟成長率預測，由於全球景氣持續增溫，出口導向的台灣連帶受惠，近期國內外預測機構陸續上修經濟預測，預估主計總處也將上修今年經濟成長率。

主計總處去年11月預估2017、2018年經濟成長率分別為2.58%、2.29%，認為景氣處於穩步復甦的階段。

然而據今年1月底發布的概估統計，去年第4季經濟成長率概估值較預測值增加0.98個百分點，不只創下近11季以來的新高，併計前三季後，2017年經濟成長率概估為2.84%，較預測數增加0.26個百分點。

經濟日報提供
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去年第4季景氣優於預期，這波復甦動能也將延續至今年，且觀察具領先意義的外銷訂單，去年12月外銷訂單達484.7億美元，創下歷年同月新高，年增率也達17.5%的高速成長；而去年全年累計4,928.1億美元，同樣締造歷年新高的佳績。

主計總處官員說明，外銷訂單會領先出口表現一至二個月，既然去年12月外銷訂單表現亮眼，對於今年第1季的出口會有拉抬效果；觀察最新公布的1月出口273.8億美元，較去年同月成長15.3%，雖然有基期因素，但已是相當不錯的表現。

至於內需部分，主計總處官員直指，台積電的5奈米晶圓廠已動土，且宣布3奈米廠留在台灣，由於台積電為半導體產業的龍頭廠商，預期此舉可帶動相關供應鏈廠商在台投資，有助於拉抬今年民間投資。

國發會日前發布最新景氣谷底認定，並表示目前經濟處於第15次的景氣擴張階段；國發會經發處處長吳明蕙表示，儘管這次景氣高峰落於何時還不知道，但國內外預測機構陸續上調我國今年的經濟成長率預測，而且景氣領先、同時指標持續攀揚，都印證景氣仍處擴張階段，因此對於我國今年景氣展望抱持樂觀態度。

經濟成長率

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