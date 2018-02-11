親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

鴻海嘉年華 郭董親自揮毫的春聯透玄機

500億電價穩定基金 何時用？

2018-02-11 00:31聯合報 記者吳馥馨／台北報導

農曆年後電價費率審議會登場召開工作會議，並於三月上旬召開次長會議討論新電價。 圖...
農曆年後電價費率審議會登場召開工作會議，並於三月上旬召開次長會議討論新電價。 圖／聯合報系資料照片
分享

農曆年後電價費率審議會登場召開工作會議，並於三月上旬召開次長會議討論新電價，知情官員表示，除將討論四月一日的新電價，也會討論已列入電價穩定準備約五百億元的基金運用時機。據了解，目前經濟部台電將各有立場。

受惠於前幾年國際燃料價格大跌，即便電價已連三降，但台電仍有超額盈餘，二○一五年約多賺三三五億，二○一六年多賺五○一億。由於電業法去年才修正，電價穩定基金由經濟部設置、管理，基金提撥才開始，因此進入「電價穩定準備」帳戶的是二○一六年約五百億的超額盈餘，二○一五年的三百多億，仍暫記在台電帳上。

知情官員表示，本次會議將一併討論電價穩定準備的使用時機，例如當國際燃料價格或漲幅超過何種程度才可以動支。

據了解，台電基於公司財務穩健，傾向動支電價穩定準備的門檻要高一些，但台電並非電價審議委員會成員。而政府機關代表基於「民情」，可能會期盼動支門檻能低一些；有關運用時機的門檻，預料在會中將有一番爭辯。

一名電價審議委員表示，台電過去幾年的超額盈餘至多就八百億；若以日前外界所傳言的，本次要運用八百多億的電價穩定基金，把電價調漲的機會壓到「幾乎沒有」，按台電每年售電約二千一百億度電計，相當於只要「凍漲」四角（○點四元），將用光超額盈餘，動支門檻過低導致台電債台高築，終非全民之福。

電價費率審議會委員共十七席，政府機關共九席，學者五席，工商及消費者團體代表三席。除了工商及消費者團體會期盼電價凍漲，學者專家多支持按公式反映電價，多位政府機關代表則表示，迄今沒有收到高層「凍漲」的指示。

電價台電經濟部

相關新聞

綠能屋頂門檻降 最小規模50戶起跳

2018-02-11 00:14

新電價4月實施 可能調漲

2018-02-11 00:53

受惠全球景氣升溫 主計總處估上修GDP

2018-02-11 00:57

新聞眼／電價調整機制透明化 讓全民監督

2018-02-11 00:53

光電業者：營運商門檻也要降 讓小廠參與

2018-02-11 00:20

強震重創花蓮石材業 業者大嘆最寒冷冬天

2018-02-10 16:48

核二廠二號機重啓 老廠長：核四燃料不能多留幾年？

2018-02-10 15:33

外籍白領取得永居 子女可申請個人工作許可

2018-02-10 13:54

海鼎三風場通過環評 上緯麥格理獲開發權

2018-02-10 12:12

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

核二廠二號機重啓 老廠長：核四燃料不能多留幾年？

2018-02-10 15:33

強震重創花蓮石材業 業者大嘆最寒冷冬天

2018-02-10 16:48

鴻海嘉年華 郭董親自揮毫的春聯透玄機

2018-02-11 11:23

外籍白領取得永居 子女可申請個人工作許可

2018-02-10 13:54

MWC來了 非蘋供應鏈樂透

2018-02-11 00:47

郭台銘：大數據防範地震 規劃蓋員工住屋

2018-02-11 11:20

綠能屋頂門檻降 最小規模50戶起跳

2018-02-11 00:14

新電價4月實施 可能調漲

2018-02-11 00:53

比特幣震盪 沒嚇跑挖礦商機

2018-02-11 00:49

餐飲業引爆新品牌大戰

2018-02-11 00:12

郭台銘出席鴻海尾牙 率員工為花蓮地震受災戶默哀

2018-02-11 10:25

鼓勵創新 唐鳳：將推一般性沙盒

2018-02-10 18:24

匯市14日封關 台幣長線看升

2018-02-11 00:58

美國3月升息在即 三銀行搶發債金額破百億

2018-02-10 23:13

大陸車市元月意外「開門紅」

2018-02-10 14:48

台股下周封關 期交所提醒交易人做好風險控管

2018-02-10 22:36

裕隆推新車 衝刺銷售

2018-02-11 00:12

鴻海尾牙 郭台銘向員工眷屬供應商表達3個感謝

2018-02-11 11:17

竹科生醫園區 新大樓明動工

2018-02-11 00:56

創業新星／巨生生醫磨劍十年 奈米藥物打世界盃

2018-02-11 04:21

郭台銘：未來3年是扎實工作年 會很繁重

2018-02-11 11:19

金融業發債146億 鎖低利率

2018-02-11 00:51

鴻海愛心嘉年華 巨幅對聯「實體經濟是核心」

2018-02-11 10:38

鴻海嘉年華明登場 新增花蓮賑災專區

2018-02-10 18:12

郭台銘談花蓮賑災：捐錢以外能做什麼？

2018-02-11 11:25

受惠全球景氣升溫 主計總處估上修GDP

2018-02-11 00:57

美桀今年看好4大應用 業績獲利衝新高

2018-02-10 13:28

日矽併 明將通過換股協議

2018-02-11 00:56

裕隆中區尾牙 嚴凱泰錄影感謝員工

2018-02-10 18:37

MWC 2018／5G商業化 熱身賽開打

2018-02-11 00:45

500億電價穩定基金 何時用？

2018-02-11 00:31

播出契約未達共識 TBC恐下架民視新聞台

2018-02-11 00:12

光電業者：營運商門檻也要降 讓小廠參與

2018-02-11 00:20

文創股宬世環宇轉骨 行銷展演業績看好

2018-02-10 15:11

新聞眼／電價調整機制透明化 讓全民監督

2018-02-11 00:53

力旺明開法說會 授權金受矚目

2018-02-11 00:56

致勝心法／坦承「團隊」堅持 創業基本功

2018-02-11 04:20

匯市最前線／台幣本周走勢 趨貶

2018-02-11 00:15

東貝周二補選監察人

2018-02-11 00:56

財經觀點／新工作世代 新辦公室思維

2018-02-10 23:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top