500億電價穩定基金 何時用？

2018-02-11 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳馥馨 ／台北報導



農曆年後電價費率審議會登場召開工作會議，並於三月上旬召開次長會議討論新電價。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

農曆年後電價費率審議會登場召開工作會議，並於三月上旬召開次長會議討論新電價，知情官員表示，除將討論四月一日的新電價，也會討論已列入電價穩定準備約五百億元的基金運用時機。據了解，目前經濟部與台電將各有立場。

受惠於前幾年國際燃料價格大跌，即便電價已連三降，但台電仍有超額盈餘，二○一五年約多賺三三五億，二○一六年多賺五○一億。由於電業法去年才修正，電價穩定基金由經濟部設置、管理，基金提撥才開始，因此進入「電價穩定準備」帳戶的是二○一六年約五百億的超額盈餘，二○一五年的三百多億，仍暫記在台電帳上。

知情官員表示，本次會議將一併討論電價穩定準備的使用時機，例如當國際燃料價格或漲幅超過何種程度才可以動支。

據了解，台電基於公司財務穩健，傾向動支電價穩定準備的門檻要高一些，但台電並非電價審議委員會成員。而政府機關代表基於「民情」，可能會期盼動支門檻能低一些；有關運用時機的門檻，預料在會中將有一番爭辯。

一名電價審議委員表示，台電過去幾年的超額盈餘至多就八百億；若以日前外界所傳言的，本次要運用八百多億的電價穩定基金，把電價調漲的機會壓到「幾乎沒有」，按台電每年售電約二千一百億度電計，相當於只要「凍漲」四角（○點四元），將用光超額盈餘，動支門檻過低導致台電債台高築，終非全民之福。

電價費率審議會委員共十七席，政府機關共九席，學者五席，工商及消費者團體代表三席。除了工商及消費者團體會期盼電價凍漲，學者專家多支持按公式反映電價，多位政府機關代表則表示，迄今沒有收到高層「凍漲」的指示。