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光電業者：營運商門檻也要降 讓小廠參與

2018-02-11 00:20聯合報 記者高詩琴／台北報導

經濟部能源局擬放寬全民綠能屋頂開發案建議整合規模，圖為高雄駁二大義倉庫綠能屋頂。...
經濟部能源局擬放寬全民綠能屋頂開發案建議整合規模，圖為高雄駁二大義倉庫綠能屋頂。 圖／聯合報系資料照片
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經濟部能源局擬放寬全民綠能屋頂開發案建議整合規模，最小規模有望五十戶起跳。太陽光電發電系統公會理事長郭軒甫說，有些小規模的案子「大廠不會有興趣」，政府應該也放寬營運商實績門檻，「讓更多的在地、中小型廠商」能夠參加。

經濟部能源局原規劃，參與遴選的營運商實收資本額要達兩億元、設置實績則是持有設備累積設置容量達五ＭＷ以上。能源局指出，不論是資本額或設置實績門檻都會放寬，等報部、院核定後向外界說明。

郭軒甫指出，外傳設置實績可能會放寬到二ＭＷ，但門檻還是太高。開發案的規模，跟營運商的設置實績「應該要有對等關係」。因為若小規模只需要五十戶起跳，若以每戶十瓩來推算，總容量也才五百瓩。「不需要二ＭＷ的營運商才能做」。

郭軒甫指出，有些小規模的案子，大廠也不會有興趣。以整合一百戶舉例，等於有一百個小案場要設計，大廠要負擔一百個設計能量，「但是大廠的設計人力成本都很高，並不划算」。因此，政府應該多讓在地的小廠商參加，在地廠商推動整合也會比較有效率。

天泰能源總經理陳坤宏則指出，全民綠能屋頂發的電是優先自用、剩下的電力併入電力系統，可以推動用戶安裝智慧電表，朝「Smart Home」方向發展，甚至未來還能落實低壓用戶的需量競價。如果要朝這方向發展，還是大規模的戶數比較有誘因推動。

太陽光電綠能經濟部

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