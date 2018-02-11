綠能屋頂門檻降 最小規模50戶起跳

2018-02-11 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



全民綠能屋頂方案原本約需整合五千戶，但遭質疑難度太高，能源局現規劃最小規模只要五十戶起跳。圖為經濟部樓頂太陽能板。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部能源局去年推出全民綠能屋頂方案，但因建議整合量達約五十ＭＷ，約需整合五千戶，遭到外界質疑難度太高。能源局表示，將把開發案分成「大、中、小」三種規模，以最小的規模來說，可能採五十戶起跳，大幅降低整合難度。

能源局長林全能表示，方案內容目前正報經濟部核准，也待行政院核定，最快本周跟外界說明。

為推動屋頂型太陽光電加速發展，行政院去年十月宣布將推動「全民綠能屋頂」，經濟部去年十一中旬公布方案。經濟部原建議，一個案子容量要有五十ＭＷ（五萬瓩）以達到規模經濟，若以一戶十瓩換算，約需要整合五千戶。雖然經部強調五十ＭＷ不會入法，但仍要地方政府以此為目標，引發外界質疑整合難度太高。

經濟部能源局官員表示，開發案將分成「大、中、小」三種規模，讓地方政府可彈性推動。建議指標除了裝置容量，也納入「戶數」。舉例來說，最小規模擬建議是五十戶到一千戶之間。換句話說，若成功整合到五十戶，就可以依循小規模方案來推動，也降低整合難度。

官員說，會降低整合門檻，是因為「每個地方縣市情況都不一樣」，有些適合大規模，有些比較適合小規模。

官員表示，這些建議戶數門檻都不會入法，能源局會給一個範本，「讓地方政府參考」，地方政府有充分的自由選擇開發規模。遴選仍分成兩階段評分，第一階段是綜合評審，評選能力、技術規格、屋頂改造等，分數八十分以上進入第二階段，也就是承諾發電收入提供民眾最高回饋比例。

曾參與開會的系統開發商表示，的確有聽到地方政府曾建議，門檻要將到五十戶或一百戶，會比較好推。能源局會修改建議，主要可能還是聽到地方政府的聲音。

天泰能源總經理陳坤宏指出，天泰對綠能屋頂開發一直有高度興趣，若考量到可行性，公寓大樓流程較複雜，「還是產權單一的建物比較有機會」，也就是透天厝，「中南部會比較多，越到北部越不容易」。