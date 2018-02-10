鼓勵創新 唐鳳：將推一般性沙盒

2018-02-10 18:24 中央社 台北10日電



行政院政務委員唐鳳今天出席一場社會企業公益講座，她表示，政府當前主要任務包括增加民眾對社會企業的認識與鼓勵創新；未來將推動允許民眾在一段時間違反現行法律來做創新實驗的一般性沙盒。

唐鳳下午出席由台灣新動力智庫舉辦的「解剖社會企業—社會企業的理論與實作」公益講座，她發表演講時表示，社會企業的概念就是企業透過商業模式來解決社會問題。過去討論公共政策時，在企業和社會之間，政府就像中間的繩子，在兩股力量中間作取捨，但社會企業的出現，提供創新想法。

她說，社會企業有明確的社會使命，透過商業模式來解決社會問題。目前在台灣有很多社會企業，可以結合起來成為生態系。

不過，唐鳳指出，去年一份調查發現，大部分台灣人認同社會企業透過商業模式解決社會問題的概念，但對於社會企業的運作卻不夠了解，認知度偏低。

她說，政府有責任增加民眾對社會企業的認知度，因此她每週三都到台北的社會創新實驗中心，與民眾交流。

除了簡報社會企業的發展，唐鳳更用創新的方式，開放現場與會者以手機提問，盡可能每題都回答。

有關創新發展，她指出，創新往往會挑戰現有環境，她認為，提出挑戰的時候，應該有一段可以測試的期間來決定是否為好的想法，她將此稱為「創新法規沙盒」。

唐鳳說，未來會推動一般性沙盒，在特定範圍內，允許民眾申請在6個月到1年的時間內，違反現行法律來做創新實驗，以小規模測試他們的想法是否對社會是好事，如果是好事，就可以推動相關修法，與時俱進。

針對公司法修正的提問，唐鳳說，現行法律規定公司是營利為目的，但根據公司法修正草案，公司得採行增進公共利益的行為，善盡社會責任，另外，公司章程經公司同意，就可開放民眾到經濟部網站查閱。目前的修法已是以最小程度滿足公益公司的需要。

至於社會企業是否可能創造高利潤？她說，這是有可能的，並舉她最熟悉的社會企業例子為例，就是Firefox瀏覽器開發商美商謀智（Mozilla）。Firefox曾是很受歡迎的瀏覽器，賺的錢也投入公益用途。

對於社會企業的問題常會涉及跨部會，唐鳳說，她每週三都在社創中心，若民眾來找她反映問題，她會把問題轉給相關部會處理。為接觸更多民眾，她每週二也會到行政院在東部、中部、南部的服務中心，與民眾舉行座談，同時透過視訊的方式，與在台北的部會官員開會，讓部會即時回應民眾問題。

唐鳳說，行政院目前正在規劃，以後縣市首長需與行政院開會時，也可以透過視訊方式進行，這是行政院今年的目標。

此外，為進一步推動社會企業發展，唐鳳表示，行政院將在今年提出社會創新4年推動方案，以發展社會企業生態系與協助國內社會企業拓展海外。目前由經濟部規劃中。