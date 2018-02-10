強震重創花蓮石材業 業者大嘆最寒冷冬天

2018-02-10 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮石材業者遭強震重創，美崙工業區廠區內石板材被震倒如骨牌般碎滿地，業者自行估計損失逾20億元，成強震重災區。業者大嘆災損前所未見，至少3個月才能完全恢復正常，堪稱業界最寒冷的冬天。

走進美崙工業區，大部分石材工廠暫時停擺，忙著災後復原，廠區內隨處可見破碎的石板塊，鏟土機進進出出，把已經無法使用的碎石材清運出去。

「從來沒這麼慘過」台灣區石礦製品工業同業公會理事長王淳甫說，花蓮是台灣石材重鎮，美崙、光華兩工業區，及工業區外的工廠總數約250間，這次地震全面受創，尤其是過年前不少業者大量備料，損失加劇，以他的棟隆石材為例，損失就達3千萬元。

碩豐石材負責人黃欣輝指出，進口3公尺長、180公分高的石材方粒後，再以拉鋸切割成2或3公分薄板，作為地磚或壁磚之用。

他表示，方粒切割成薄板後，會立起來靠在A字架上，再以鋼索、布索加固，這樣的保護應付震度五級地震綽綽有餘，此次遇上強震紛紛「破功」，各家被震碎的石板方粒至少50顆，以每顆方粒價格20萬到7、80萬元來算，損失至少千萬元。

總統蔡英文昨天一早走訪美崙工業區了解情況，業者大吐苦水表示，強震除震碎石材外，後續貸款償還、破損物料處理等，遠遠超出業者所能負擔；蔡總統當場承諾協助廢棄物去化，也指示相關單位協助紓困。