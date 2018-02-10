核二廠二號機重啓 老廠長：核四燃料不能多留幾年？

2018-02-10 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



「廠長怎麼辦，燃料計劃在五月份就要外送了！」核四龍門電廠前廠長王伯輝日前回龍門電廠，幾位老同事抓著他的手，哀傷的告訴他這件事，王伯輝說，台灣缺電事實擺在眼前，核二廠二號機要重啓了，難道一個全新的電廠，不再多保留幾年嗎？

王伯輝指出，核二廠二號機要重啓，小英政府政策髮夾彎，為百姓需要該彎就要彎，他给予正面喝采，但這還不足應付明年後年用電，核四應該準備組裝起來，讓它上路，要是燃料棒外送，異地儲存，等於是脫褲子放屁，被敲竹槓戲碼恐重演。

王伯輝說，這批燃料價值約80億，當時他們是用盡了洪荒之力，才把它從美國東岸運回臺灣的。 當時美國燃料製造商要向台電收取高額的燃料儲存費用，每年2至3億，為了節省這個費用，他們特地將燃料運回臺灣。

那段期間大家日夜趕工，工程師完成各項儲存設施、保護設備等的施工及測試，進廠後，一號機的燃料開箱檢查，保存在燃料池內，在大家努力下，水質遠比燃料製造商要求的標準好上幾倍。這樣的努力，就是要譲外國人看得到台灣，台灣人是有骨氣的，不是讓人隨便敲竹槓的。

一個狀況完美的燃料，卻為了非核家園的政策，再送回原廠拆解，根據學者估算，核四燃料棒外送拆解費用要80億元，比回收費還高。

王伯輝說，要是那一天社會氛圍改變了，核四要重啓，屆時要花費二至三年訂製燃料，可能又會被燃料製造商再狠狠的敲一筆。 他用力呼籲蔡政府「讓燃料放在廠內，等到真的不必依賴核能時，再做處理」。