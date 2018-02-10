外籍白領取得永居 子女可申請個人工作許可

2018-02-10 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



外國人才專法前日上路，取得永居的外籍白領，子女符合一定資格，即可申請個人工作許可，留台工作。圖／本報資料照 分享 facebook 聯合報曾獨家揭露國內對外籍白領相關政策，太過保守，導致來台工作18年德國籍工程師雷傑森，其4名子女在台土生土長，卻無法取得永居證明、無法在台工作，一家6口被迫四散世界各地，報導獲正面回響，外國人才專法前日上路，取得永居的外籍白領，子女符合一定資格，即可申請個人工作許可，留台工作。

在高雄擔任軟體研發工程師的雷傑森（Ralph Jensen）曾投書聯合報，他感嘆，在台灣土生土長的子女，不只受教權不如本地生，留台工作也面臨諸多限制，薪資須達4萬7971元，若從事表演藝術類，還得有國外演出經驗，他的子女面對條件高的就業環境，紛紛離台就業，一家６口被迫四散各地。

外國人才專法鬆綁相關法令，取得永居外籍白領子女，年滿20歲，只要曾在我國合法累計居留10年，每年居住超過270日、或未滿16歲入國，每年居住超過270日、或在我國出生，曾在我國合法累計居留10年，每年居住超過183日，子女即可申請個人工作許可，在我國從事工作，且無行業別及工作許可期間的限制。

根據移民署估算，截至前年，全台約有取得永居的外籍白領，約有75名成年子女，可能都面臨得離台工作。

勞動部勞動力發展署解說，取得永居外籍白領子女，若要留台工作，將有三種管道，第一依據就業服務法，由雇主申請工作許可，可從事專門技術人員、學校老師、運動員、藝術、補習班之外文老師等，薪資得門檻4萬7971元。

第二，若在台大學畢業，可依據僑外生評點制，同樣只能從事專門技術性工作，僑外生得在學歷、薪資、工作經驗、職務資格、我國語言、他國語言、他國成長經驗和配合政策等8大評項，取得一定分數才可留台，合格分數起先訂為70分，並無一定薪資門檻。

第三，則是依據父母取得永居、本身在台居住資歷，申請個人工作許可，沒有工作領域限制、薪資限制。

勞動力發展署表示，依據人才專法，外籍成年者，若父母為取得永居的外籍白領工作者，可申請工作許可。