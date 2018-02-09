國發會將運用花東基金 幫助在地企業及災後復原

2018-02-09 21:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



花蓮強震災情嚴重，國發會主委陳美伶身兼行政院花東地區發展推動小組召集人，8日赴花蓮實地探視，為了協助紓困，將於11日再次召開「行政院0206花蓮震災救助及重建專案小組會議」，上午針對石材產業，下午針對觀光產業的受損及協助措施，儘速訂出具體紓困作法，她也表示，未來需花東基金協助部分，也會研議簡化相關作業程序，及時提供資源挹注。

花東基金自2012年設立，已投入逾75億元經費，並成立「行政院花東地區發展推動小組」，協助推動花東地區產業發展；前年尼伯特風災後，也協助台東復原重建，本次花蓮震災，花東基金同樣會全力協助加速復原重建工作。

在扶持花東觀光產業方面，花東基金已核定協助「花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」1.82億元，包括花東定期包機補助計畫、花東藍色公路旅遊補助計畫、臺北花蓮觀光專門列車計畫、花東創意旅遊活動計畫、花東整合行銷參展及推廣計畫，以吸引國內外觀光客，重振花蓮觀光。

另外，為了協助花東企業取得投融資資源，花東基金也責成經濟部成立「花東輔導平台」，協助中小企業辦理相關創業、經營、財務及投融資等業務。

這次地震導致部分花蓮觀光旅館業、旅館業及民宿業者的營業場所受到損害，也有些石材等業者受創導致營運困難，其貸款償還、破損物料處理等，交通部觀光局將提供相關貸款信用保證，經濟部中小企業處也會提供「中小企業災害復舊專案貸款」、「企業小頭家貸款」及「協助中小企業紮根專案貸款」等資源協助重建，而花東基金同樣全力協助辦理廠區各項必要的復原重建。