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沃旭能源大彰化離岸風力發電 通過環評大會審查

2018-02-09 20:58經濟日報 記者張義宮╱即時報導

沃旭能源開發中的「大彰化離岸風力發電計畫」四個風場，今(9)日通過環保署環評大會審查，正式完成環境影響評估階段。

通過環評大會代表沃旭能源已經確保彰化外海四個風場的獨家開發權。未來這四個風場的發電裝置總容量預計為2.4GW，位置距離彰化海岸35至60公里。

沃旭能源全球風力事業執行長Martin Neubert表示，此次通過環境影響評估，不僅是沃旭能源拓展亞洲市場的重要里程碑，也是台灣政府推動再生能源發展目標的具體落實。

未來在取得相關許可後，「大彰化離岸風力發電計畫」的第一個風場陸域建設工程預計會在2019年開始。未來大彰化四個離岸風場建置完成正式營運後，將可以供給台灣280萬個家庭所需的用電量，並為彰化地區及台灣創造數千個工作機會。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）向此次環評審查過程中所有參與單位和人員表達誠摯感謝，他並且指出「環保署通過大彰化風場的環境影響評估，讓台灣開發離岸風電跨出關鍵的一步，這確保了台灣未來能透過台灣海峽強勁的風力取得永續的乾淨能源。如今，我們已經獲得了環評許可及肯定，可以進一步開發彰化外海的大規模離岸風場。」

「大彰化離岸風力發電計畫」包括東北、西北、東南、西南四個風場開發案，在取得環評後將積極推動開發，預計於2018年取得相對應電網容量，2019年底以前取得離岸風場籌設許可，並後簽署購售電合約以確保躉購電價。

沃旭能源是全球離岸風電領導廠商，擁有超過25年離岸風場開發、建造、運維的豐富專業經驗，已經建置完成的離岸風電裝置總發電容量為4.4GW，預定開發及開發中的離岸風電裝置總發電容量為4.5GW。沃旭能源於2016年在台灣設立公司，是率先積極開發台灣離岸風電產業的國際企業之一。

離岸風電4G環評

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