親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

福海風場闖關環評失敗 2機組限期催告

2018-02-09 20:54中央社 台北9日電

環評大會今天審查離岸風電示範風場福海計畫，認定不應開發。已獲施工許可的2示範機組，能源局表示，1月中已決議不予展延，依照法律程序，將給予一定催告期，要求福海完工。

環保署環評大會今天審查「福海彰化離岸風力發電計畫環境影響說明書」，認為本案風場設置對社會、經濟環境明顯會產生重大不良影響，認定本案不應開發。

開發福海風場的永傳能源董事長林鑫堉今天親自出席環評大會，他表示，經濟部選出的3個示範風場中，只有福海的示範機組跟示範風場被切割為兩個環評程序，才會到現在都還沒有完成示範風場的環評。

林鑫堉指出，當初開發示範風場就是為了落實本土化，包括台船、世紀鋼都成為風場的發起人，合作金庫融資新台幣20億元資金已經到位，經濟部的信保基金也給予2億元支持；並至少跟科技部底下18個產學計畫合作。

林鑫堉表示，福海到現在為止一支風機都沒有完成，為了兌現跟漁會的協議，「已經支出3500萬」，開發面積也從21平方公里縮減為8平方公里；他重申，福海是3個示範風場中唯一遵循潛力場址標準的業者，希望環評大會給予支持。

至於福海已經通過的示範機組，是不是還會繼續興建，林鑫堉在會中面對環評委員提問時表示，融資已經全部到位，兩支風機的經濟規模雖然小，「但還是願意做」，希望這次的15支風機也有機會一起施作，落實產業本土化。

經濟部能源局能源技術組長陳崇憲在會中針對環評委員提問表示，福海風場的示範機組去年6、7月提出申請，今年1月中能源局召開會議，決定不予展延，示範機組的設置期限到去年底為止；依照法律程序，應該要有一定催告期間，要求福海完成。

最後由於在場委員意見明顯不同，在場委員針對「依專案小組建議不予開發」或是「退回專案小組審查」不記名投票，最後9名委員同意不予開發，5名委員同意退回專案小組審查，3名委員投下空白票，福海示範風場最後環評大會裁定不予開發。

環評大會表示，不予開發主要原因為跟鄰近漁業經濟利害關係者溝通情形不良；再者，福海雖然是示範風場，但是申請時程跟開發規模與目前正在進行的潛力場址明顯較低，加上部分風機遇上邊界風場需要退縮緩衝，減少數量會使福海不能符合示範風場規定至少100MW的規定。（編輯：林興盟）

環評經濟部離岸風電

相關新聞

工安無假期 中油大林廠9項違失被罰

2018-02-09 13:40

花蓮企業紓困 國發會：必要時 追加額度

2018-02-09 13:22

花蓮強震 企業紓困 花東發展基金上場

2018-02-09 13:21

勞動部突擊台北轉運站 客運業仍有過勞、加班超時

2018-02-09 11:49

梁啟源：發電面臨五難題

2018-02-09 01:48

工商界出聲 喊核四公投

2018-02-09 01:48

彰濱太陽光電場 拚9月啟用

2018-02-09 01:20

全台最大 彰濱太陽光電場動土

2018-02-09 00:13

工商界擬推核四公投 政院「連想都沒有想」

2018-02-08 23:50

財經觀點／資金到位 離岸風電二年能完成

2018-02-08 23:39

國發會啟動公建預警機制 Q1預計檢討46案進展

2018-02-08 20:55

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59

台電彰濱太陽光電場動土 完工後年發電量1.3億度

2018-02-08 18:59
看更多

熱門文章

轉職Google加薪3成 宏達電留任員工怨：說好的承諾呢

2018-02-09 09:33

鴻海強攻車載鏡頭 對決大立光

2018-02-09 01:11

新光金1月獲利大驚奇 富邦金被迫當老三

2018-02-09 21:15

桃竹預售房市表現亮眼 竹北成交量暴衝八倍

2018-02-09 09:03

美股黑天鵝變灰犀牛 孫大千認為政府該有幾認知

2018-02-09 13:54

林家宏談布局 想選台新金董事

2018-02-09 01:37

三大夯貨鏈 春節加班趕工

2018-02-09 01:08

重大投資宣布日本大廠安川電機 將進駐中科

2018-02-09 10:16

人民幣暴跌 電子業匯損壓力大減

2018-02-09 00:36

LINE Pay 居行動支付一哥

2018-02-09 00:14

產權複雜第一名 芝麻大廈再傳交易

2018-02-09 10:50

郭董布局鏡頭領域 綿密打造一條龍

2018-02-09 01:11

東森TV新團隊 林文淵任副董

2018-02-09 00:21

比特幣礦工砸錢搶顯卡 缺貨情況難解

2018-02-09 01:09

公銀優存利率 300萬以下不動

2018-02-09 00:14

梁啟源：發電面臨五難題

2018-02-09 01:48

四大因素影響 新台幣重貶1.2角

2018-02-09 00:57

中油大林廠突檢9缺失 高市環保局要戴謙上環教課程

2018-02-09 15:12

工商界擬推核四公投 政院「連想都沒有想」

2018-02-08 23:50

過年孝親 郭董欽點「鴻參」限量熱銷

2018-02-09 13:20

投資基金抵稅 財政部說NO

2018-02-09 00:51

彰濱太陽光電場 拚9月啟用

2018-02-09 01:20

顏慶章引用邱吉爾 他和吳東亮之間不是個結束

2018-02-09 18:46

達爾年終晚會 加發每位員工一周薪水

2018-02-09 00:52

全台最大 彰濱太陽光電場動土

2018-02-09 00:13

遞延所得稅資產可多認3%獲利 金控1月獲利大發

2018-02-09 06:01

個人轉讓權利 須報綜所稅

2018-02-09 00:04

企業二代沒驕氣 林家宏經營觀中西交融

2018-02-09 01:39

讓卡債族過好年 立委籲停止催債10天

2018-02-09 12:26

勞動部突擊台北轉運站 客運業仍有過勞、加班超時

2018-02-09 11:49

台廠前進MWC 秀五大技術

2018-02-09 00:21

國銀攻海外 陸港獲利占50%

2018-02-09 00:14

華碩組織改革顯成效 今年營運回溫

2018-02-09 14:17

特斯拉訂單不減 台系供應鏈安啦

2018-02-09 01:13

過年到台灣人風靡發電子紅包 富邦再推升級版

2018-02-09 16:23

地震險 教你怎保才安心

2018-02-09 15:08

大戶再出手 砸3.6億元買芝麻大廈三樓層

2018-02-09 12:54

名家觀點／設立純網銀的思考方向

2018-02-09 01:16

策略行銷／海底撈 一堂有趣的行銷課

2018-02-09 03:49

春節不打烊拚買氣 遠雄：目標一天賣兩億元

2018-02-09 08:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top