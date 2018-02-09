福海風場闖關環評失敗 2機組限期催告

2018-02-09 20:54 中央社 台北9日電



環評大會今天審查離岸風電示範風場福海計畫，認定不應開發。已獲施工許可的2示範機組，能源局表示，1月中已決議不予展延，依照法律程序，將給予一定催告期，要求福海完工。

環保署環評大會今天審查「福海彰化離岸風力發電計畫環境影響說明書」，認為本案風場設置對社會、經濟環境明顯會產生重大不良影響，認定本案不應開發。

開發福海風場的永傳能源董事長林鑫堉今天親自出席環評大會，他表示，經濟部選出的3個示範風場中，只有福海的示範機組跟示範風場被切割為兩個環評程序，才會到現在都還沒有完成示範風場的環評。

林鑫堉指出，當初開發示範風場就是為了落實本土化，包括台船、世紀鋼都成為風場的發起人，合作金庫融資新台幣20億元資金已經到位，經濟部的信保基金也給予2億元支持；並至少跟科技部底下18個產學計畫合作。

林鑫堉表示，福海到現在為止一支風機都沒有完成，為了兌現跟漁會的協議，「已經支出3500萬」，開發面積也從21平方公里縮減為8平方公里；他重申，福海是3個示範風場中唯一遵循潛力場址標準的業者，希望環評大會給予支持。

至於福海已經通過的示範機組，是不是還會繼續興建，林鑫堉在會中面對環評委員提問時表示，融資已經全部到位，兩支風機的經濟規模雖然小，「但還是願意做」，希望這次的15支風機也有機會一起施作，落實產業本土化。

經濟部能源局能源技術組長陳崇憲在會中針對環評委員提問表示，福海風場的示範機組去年6、7月提出申請，今年1月中能源局召開會議，決定不予展延，示範機組的設置期限到去年底為止；依照法律程序，應該要有一定催告期間，要求福海完成。

最後由於在場委員意見明顯不同，在場委員針對「依專案小組建議不予開發」或是「退回專案小組審查」不記名投票，最後9名委員同意不予開發，5名委員同意退回專案小組審查，3名委員投下空白票，福海示範風場最後環評大會裁定不予開發。

環評大會表示，不予開發主要原因為跟鄰近漁業經濟利害關係者溝通情形不良；再者，福海雖然是示範風場，但是申請時程跟開發規模與目前正在進行的潛力場址明顯較低，加上部分風機遇上邊界風場需要退縮緩衝，減少數量會使福海不能符合示範風場規定至少100MW的規定。（編輯：林興盟）