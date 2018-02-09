親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

國發會：台灣景氣復甦但動能不強

2018-02-09 18:08中央社 台北9日電

國發會今天表示，2014年10月台灣出現第14次景氣循環高峰一直到2016年2月谷底，目前則處於第15次景氣循環擴張階段，景氣在復甦不過動能不強。

景氣循環是一種總體經濟循環波動的現象，一個完整循環週期包含由谷底到高峰的擴張期，以及高峰到谷底的收縮期，根據國家發展委員會認定，台灣至今已出現第14次明顯景氣循環，高峰在2014年10月，谷底為2016年2月，整個景氣循環共歷時49個月。

國發會經濟發展處長吳明蕙今天表示，現在景氣循環持續呈現復甦擴張階段，目前還沒有跡象顯示高峰已過，但是從整體經濟成長狀況來看，成長幅度偏弱，動能不夠強，但這並非一成不變，也有可能衝得更高。

吳明蕙說，會影響擴張期的不確定因素，包括南北韓等東北亞地區狀況，中東油價、主要國家貨幣政策走勢、以及美國經貿政策走向等，這都是需要關注的議題。

台灣經濟2014年10月達高峰後，進入第14次景氣循環收縮期，綜觀出口、投資、消費等面向變化，國內整體經濟表現在2016年2月落底回升。出口方面，2016年隨主要貿易夥伴經濟復甦步調趨穩，國際農工原物料相繼止跌回升，加以半導體需求增溫，台灣出口擺脫上半年負成長態勢，下半年轉趨正成長。2017年全球經濟復甦力道增強，加以半導體市況暢旺，全年以美元計價出口動能達雙位數正成長。

台灣2014年第3季經濟成長率4.39%，達近7季高點後轉降，2015年第3季至2016年第1季均呈現負成長，2016年國內經濟成長率反轉上升，由第1季最低之-0.30%，逐季擴增至第4季達2.77%，全年達1.41%。2017年續增長至2.84%，各季成長漸增，第4季達3.28%。

半導體國發會

相關新聞

工安無假期 中油大林廠9項違失被罰

2018-02-09 13:40

花蓮企業紓困 國發會：必要時 追加額度

2018-02-09 13:22

花蓮強震 企業紓困 花東發展基金上場

2018-02-09 13:21

勞動部突擊台北轉運站 客運業仍有過勞、加班超時

2018-02-09 11:49

梁啟源：發電面臨五難題

2018-02-09 01:48

工商界出聲 喊核四公投

2018-02-09 01:48

彰濱太陽光電場 拚9月啟用

2018-02-09 01:20

全台最大 彰濱太陽光電場動土

2018-02-09 00:13

工商界擬推核四公投 政院「連想都沒有想」

2018-02-08 23:50

財經觀點／資金到位 離岸風電二年能完成

2018-02-08 23:39

國發會啟動公建預警機制 Q1預計檢討46案進展

2018-02-08 20:55

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59

台電彰濱太陽光電場動土 完工後年發電量1.3億度

2018-02-08 18:59
看更多

熱門文章

轉職Google加薪3成 宏達電留任員工怨：說好的承諾呢

2018-02-09 09:33

鴻海強攻車載鏡頭 對決大立光

2018-02-09 01:11

新光金1月獲利大驚奇 富邦金被迫當老三

2018-02-09 21:15

桃竹預售房市表現亮眼 竹北成交量暴衝八倍

2018-02-09 09:03

美股黑天鵝變灰犀牛 孫大千認為政府該有幾認知

2018-02-09 13:54

林家宏談布局 想選台新金董事

2018-02-09 01:37

三大夯貨鏈 春節加班趕工

2018-02-09 01:08

重大投資宣布日本大廠安川電機 將進駐中科

2018-02-09 10:16

人民幣暴跌 電子業匯損壓力大減

2018-02-09 00:36

LINE Pay 居行動支付一哥

2018-02-09 00:14

產權複雜第一名 芝麻大廈再傳交易

2018-02-09 10:50

郭董布局鏡頭領域 綿密打造一條龍

2018-02-09 01:11

東森TV新團隊 林文淵任副董

2018-02-09 00:21

比特幣礦工砸錢搶顯卡 缺貨情況難解

2018-02-09 01:09

公銀優存利率 300萬以下不動

2018-02-09 00:14

梁啟源：發電面臨五難題

2018-02-09 01:48

四大因素影響 新台幣重貶1.2角

2018-02-09 00:57

中油大林廠突檢9缺失 高市環保局要戴謙上環教課程

2018-02-09 15:12

工商界擬推核四公投 政院「連想都沒有想」

2018-02-08 23:50

過年孝親 郭董欽點「鴻參」限量熱銷

2018-02-09 13:20

投資基金抵稅 財政部說NO

2018-02-09 00:51

彰濱太陽光電場 拚9月啟用

2018-02-09 01:20

顏慶章引用邱吉爾 他和吳東亮之間不是個結束

2018-02-09 18:46

達爾年終晚會 加發每位員工一周薪水

2018-02-09 00:52

全台最大 彰濱太陽光電場動土

2018-02-09 00:13

遞延所得稅資產可多認3%獲利 金控1月獲利大發

2018-02-09 06:01

個人轉讓權利 須報綜所稅

2018-02-09 00:04

企業二代沒驕氣 林家宏經營觀中西交融

2018-02-09 01:39

讓卡債族過好年 立委籲停止催債10天

2018-02-09 12:26

勞動部突擊台北轉運站 客運業仍有過勞、加班超時

2018-02-09 11:49

台廠前進MWC 秀五大技術

2018-02-09 00:21

國銀攻海外 陸港獲利占50%

2018-02-09 00:14

華碩組織改革顯成效 今年營運回溫

2018-02-09 14:17

特斯拉訂單不減 台系供應鏈安啦

2018-02-09 01:13

過年到台灣人風靡發電子紅包 富邦再推升級版

2018-02-09 16:23

地震險 教你怎保才安心

2018-02-09 15:08

大戶再出手 砸3.6億元買芝麻大廈三樓層

2018-02-09 12:54

名家觀點／設立純網銀的思考方向

2018-02-09 01:16

策略行銷／海底撈 一堂有趣的行銷課

2018-02-09 03:49

春節不打烊拚買氣 遠雄：目標一天賣兩億元

2018-02-09 08:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top