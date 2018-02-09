國發會：台灣景氣復甦但動能不強

2018-02-09 18:08 中央社 台北9日電



國發會今天表示，2014年10月台灣出現第14次景氣循環高峰一直到2016年2月谷底，目前則處於第15次景氣循環擴張階段，景氣在復甦不過動能不強。

景氣循環是一種總體經濟循環波動的現象，一個完整循環週期包含由谷底到高峰的擴張期，以及高峰到谷底的收縮期，根據國家發展委員會認定，台灣至今已出現第14次明顯景氣循環，高峰在2014年10月，谷底為2016年2月，整個景氣循環共歷時49個月。

國發會經濟發展處長吳明蕙今天表示，現在景氣循環持續呈現復甦擴張階段，目前還沒有跡象顯示高峰已過，但是從整體經濟成長狀況來看，成長幅度偏弱，動能不夠強，但這並非一成不變，也有可能衝得更高。

吳明蕙說，會影響擴張期的不確定因素，包括南北韓等東北亞地區狀況，中東油價、主要國家貨幣政策走勢、以及美國經貿政策走向等，這都是需要關注的議題。

台灣經濟2014年10月達高峰後，進入第14次景氣循環收縮期，綜觀出口、投資、消費等面向變化，國內整體經濟表現在2016年2月落底回升。出口方面，2016年隨主要貿易夥伴經濟復甦步調趨穩，國際農工原物料相繼止跌回升，加以半導體需求增溫，台灣出口擺脫上半年負成長態勢，下半年轉趨正成長。2017年全球經濟復甦力道增強，加以半導體市況暢旺，全年以美元計價出口動能達雙位數正成長。

台灣2014年第3季經濟成長率4.39%，達近7季高點後轉降，2015年第3季至2016年第1季均呈現負成長，2016年國內經濟成長率反轉上升，由第1季最低之-0.30%，逐季擴增至第4季達2.77%，全年達1.41%。2017年續增長至2.84%，各季成長漸增，第4季達3.28%。