景氣持續爬升 國發會：沒看到高峰已過的跡象

2018-02-09 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



國發會今發布第14次景氣循環谷底認定，第14次景氣循環高峰國發會認定在2014年10月、谷底認定為2016年2月，整個循環共歷時49個月，目前經濟正處於第15次景氣循環擴張階段；國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，現在台灣景氣仍持續爬升，並沒有看到景氣高峰已經過去的跡象。

景氣循環的高峰與谷底為事後認定，一個完整循環週期包含由谷底到高峰的擴張期，以及高峰到谷底的收縮期。

吳明蕙表示，儘管第15次景氣循環擴張期的高峰落於何時還不知道，但國內外預測機構陸續上調我國今年的經濟成長率預測，而且景氣領先、同時指標持續攀揚，都印證景氣仍處擴張階段，因此對於我國今年景氣展望還是抱持樂觀態度。

不過吳明蕙也說，台灣是出口導向國家，容易受外在情況影響，今年東北亞、中東的地緣政治風險，主要國家貨幣政策走向，以及貿易保護主義帶來的影響、中美貿易關係等，都會牽動我國經濟表現，必須持續關注。

據國發會統整台灣歷次景氣循環狀況，平均擴張期為38個月、收縮期為15個月，全循環平均則為53個月；吳明蕙表示，自從金融海嘯過後，可以看到第13、14次的景氣循環都有經濟成長率幅度不如過去高的情況，顯示動能有稍微疲弱。

吳明蕙表示，政府已經透過法規鬆綁、加速投資台灣專案會議等方式，來打造更好的投資環境、抓住未來趨勢，中長期來看，也有助於促進經濟發展。