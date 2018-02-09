2018十大最具影響力品牌 迪士尼、資誠入列

2018-02-09 18:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



英國品牌顧問公司Brand Finance日前公布2018年全球十大最具影響力品牌，前三名依序分別是：迪士尼、VISA、法拉利。露得清名列第四、Facebook排名第五。

資誠 (PwC)今年再度獲得AAA+的品牌評等，以90.6的高分，與樂高、Google並列第六名，名次較去年進步二名。嬌生、微軟則並列第七名。

這份報告是以兩項指數來評估企業品牌，分別是品牌價值和品牌影響力。資誠 (PwC)在這兩項評比皆有進步。

品牌價值方面；資誠 (PwC)的品牌價值名次大幅躍進，從去年的66名進步為今年的50名，擠身全球50大最有價值品牌榜，同時也成為商業服務類中最有價值的領導品牌。

品牌影響力方面；資誠 (PwC)今年再度獲得AAA+的品牌評等，以90.6的高分，與樂高、Google並列第六名，名次較去年進步二名。

Brand Finance每年評估全球500家企業的品牌價值及影響力，評估標準包括品牌知名度、客戶滿意度和推薦、財務表現與內部投資、市場占有率和獲利能力，並檢驗其企業社會責任、公司治理，及利害關係人對該企業的觀點，來對各品牌的價值及影響力進行分析評比。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，資誠在今年全球品牌價值年度報告的成果，歸功於全球聯盟及台灣全體同仁的貢獻，也歸功於長期投資在科技、服務和技能的轉型。

周建宏指出，這項報告顯示出像資誠 (PwC)這樣的老牌企業，品牌影響力也可以與新科技企業和新消費企業並駕齊驅。這對資誠吸引和培養優秀人才的策略至關重要，有助於資誠在以科技導向的新市場來服務客戶。

周建宏強調，面對全球經濟環境不確定的時代，資誠作為全球品牌價值最高的專業服務機構，將持續以「營造社會誠信，解決重要問題」為組織使命，以誠信與專業為核心價值，成為企業及企業主偏愛的合作夥伴及解決方案的提供者。