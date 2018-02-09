親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

2018十大最具影響力品牌 迪士尼、資誠入列

2018-02-09 18:00經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

英國品牌顧問公司Brand Finance日前公布2018年全球十大最具影響力品牌，前三名依序分別是：迪士尼、VISA、法拉利。露得清名列第四、Facebook排名第五。

資誠 (PwC)今年再度獲得AAA+的品牌評等，以90.6的高分，與樂高Google並列第六名，名次較去年進步二名。嬌生、微軟則並列第七名。

這份報告是以兩項指數來評估企業品牌，分別是品牌價值和品牌影響力。資誠 (PwC)在這兩項評比皆有進步。

品牌價值方面；資誠 (PwC)的品牌價值名次大幅躍進，從去年的66名進步為今年的50名，擠身全球50大最有價值品牌榜，同時也成為商業服務類中最有價值的領導品牌。

品牌影響力方面；資誠 (PwC)今年再度獲得AAA+的品牌評等，以90.6的高分，與樂高、Google並列第六名，名次較去年進步二名。

Brand Finance每年評估全球500家企業的品牌價值及影響力，評估標準包括品牌知名度、客戶滿意度和推薦、財務表現與內部投資、市場占有率和獲利能力，並檢驗其企業社會責任、公司治理，及利害關係人對該企業的觀點，來對各品牌的價值及影響力進行分析評比。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，資誠在今年全球品牌價值年度報告的成果，歸功於全球聯盟及台灣全體同仁的貢獻，也歸功於長期投資在科技、服務和技能的轉型。

周建宏指出，這項報告顯示出像資誠 (PwC)這樣的老牌企業，品牌影響力也可以與新科技企業和新消費企業並駕齊驅。這對資誠吸引和培養優秀人才的策略至關重要，有助於資誠在以科技導向的新市場來服務客戶。

周建宏強調，面對全球經濟環境不確定的時代，資誠作為全球品牌價值最高的專業服務機構，將持續以「營造社會誠信，解決重要問題」為組織使命，以誠信與專業為核心價值，成為企業及企業主偏愛的合作夥伴及解決方案的提供者。

資誠樂高Google

相關新聞

工安無假期 中油大林廠9項違失被罰

2018-02-09 13:40

花蓮企業紓困 國發會：必要時 追加額度

2018-02-09 13:22

花蓮強震 企業紓困 花東發展基金上場

2018-02-09 13:21

勞動部突擊台北轉運站 客運業仍有過勞、加班超時

2018-02-09 11:49

梁啟源：發電面臨五難題

2018-02-09 01:48

工商界出聲 喊核四公投

2018-02-09 01:48

彰濱太陽光電場 拚9月啟用

2018-02-09 01:20

全台最大 彰濱太陽光電場動土

2018-02-09 00:13

工商界擬推核四公投 政院「連想都沒有想」

2018-02-08 23:50

財經觀點／資金到位 離岸風電二年能完成

2018-02-08 23:39

國發會啟動公建預警機制 Q1預計檢討46案進展

2018-02-08 20:55

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59

台電彰濱太陽光電場動土 完工後年發電量1.3億度

2018-02-08 18:59
看更多

熱門文章

轉職Google加薪3成 宏達電留任員工怨：說好的承諾呢

2018-02-09 09:33

鴻海強攻車載鏡頭 對決大立光

2018-02-09 01:11

新光金1月獲利大驚奇 富邦金被迫當老三

2018-02-09 21:15

桃竹預售房市表現亮眼 竹北成交量暴衝八倍

2018-02-09 09:03

美股黑天鵝變灰犀牛 孫大千認為政府該有幾認知

2018-02-09 13:54

林家宏談布局 想選台新金董事

2018-02-09 01:37

三大夯貨鏈 春節加班趕工

2018-02-09 01:08

重大投資宣布日本大廠安川電機 將進駐中科

2018-02-09 10:16

人民幣暴跌 電子業匯損壓力大減

2018-02-09 00:36

LINE Pay 居行動支付一哥

2018-02-09 00:14

產權複雜第一名 芝麻大廈再傳交易

2018-02-09 10:50

郭董布局鏡頭領域 綿密打造一條龍

2018-02-09 01:11

東森TV新團隊 林文淵任副董

2018-02-09 00:21

比特幣礦工砸錢搶顯卡 缺貨情況難解

2018-02-09 01:09

公銀優存利率 300萬以下不動

2018-02-09 00:14

梁啟源：發電面臨五難題

2018-02-09 01:48

四大因素影響 新台幣重貶1.2角

2018-02-09 00:57

中油大林廠突檢9缺失 高市環保局要戴謙上環教課程

2018-02-09 15:12

工商界擬推核四公投 政院「連想都沒有想」

2018-02-08 23:50

過年孝親 郭董欽點「鴻參」限量熱銷

2018-02-09 13:20

投資基金抵稅 財政部說NO

2018-02-09 00:51

彰濱太陽光電場 拚9月啟用

2018-02-09 01:20

顏慶章引用邱吉爾 他和吳東亮之間不是個結束

2018-02-09 18:46

達爾年終晚會 加發每位員工一周薪水

2018-02-09 00:52

全台最大 彰濱太陽光電場動土

2018-02-09 00:13

遞延所得稅資產可多認3%獲利 金控1月獲利大發

2018-02-09 06:01

個人轉讓權利 須報綜所稅

2018-02-09 00:04

企業二代沒驕氣 林家宏經營觀中西交融

2018-02-09 01:39

讓卡債族過好年 立委籲停止催債10天

2018-02-09 12:26

勞動部突擊台北轉運站 客運業仍有過勞、加班超時

2018-02-09 11:49

台廠前進MWC 秀五大技術

2018-02-09 00:21

國銀攻海外 陸港獲利占50%

2018-02-09 00:14

華碩組織改革顯成效 今年營運回溫

2018-02-09 14:17

特斯拉訂單不減 台系供應鏈安啦

2018-02-09 01:13

過年到台灣人風靡發電子紅包 富邦再推升級版

2018-02-09 16:23

地震險 教你怎保才安心

2018-02-09 15:08

大戶再出手 砸3.6億元買芝麻大廈三樓層

2018-02-09 12:54

名家觀點／設立純網銀的思考方向

2018-02-09 01:16

策略行銷／海底撈 一堂有趣的行銷課

2018-02-09 03:49

春節不打烊拚買氣 遠雄：目標一天賣兩億元

2018-02-09 08:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top