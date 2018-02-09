工安無假期 中油大林廠9項違失被罰

2018-02-09 13:40 中央社 高雄9日電



中油大林煉油廠。 聯合報系資料照 分享 facebook

勞動部今天展開春安突檢行動，次長林三貴偕同高市府官員到中油大林煉油廠進廠檢查，在烷化工場發現含壓力錶破損等9項缺失被罰，另有一施工架被停工。

勞動部與高雄市勞工局聯合春安突檢，市府秘書長楊明州同行，並進入廠區稽查，了解大林廠的工安製程。楊明州要求中油要做到工安無假期。

大林廠有重油媒裂工場、烷化工場和重油脫硫工場等，多為高溫、高壓有害物的相關製程區等。

突檢選定稽查烷化工場製程，一一檢視設備及工作環境的安全性，結果顯示包括壓力錶破損、第三RDS低硫燃油工場施工架未標示荷重、高壓氮氣鋼瓶無護蓋未固定、第八硫礦工場施工平台未滿舖、氫氣管線跨接線脫落、儲槽防液堤內堆放雜物、甲醇未實施作業環境監測、抗氫脆化劑安全資表未更新、施工架無上下設備。

9項違失分別依照違反職業安全衛生法第6條及第12條，裁處新台幣13萬元及6萬元。

林三貴表示，勞動部同步在北、中、南展開春安突檢行動，大林廠列為高風險產業稽查對象。他說中油在去年有些工安事件，希望透過稽查讓中油提高警覺、加強工安維護，要求安全缺失應立即改善。

高雄市勞工局長鄭素玲籲事業單位確實做好春安檢查，勞工局會密集稽查。