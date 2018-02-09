受惠今年地方選舉年 廣告業營業額可望成長

2018-02-09 13:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 ╱即時報導



經濟部統計處今（9）日公布資訊服務業、專業技術服務業與租賃業營業額表現，去年第4專業技術服務業的營業額結束連六季衰退轉為正成長。值得留意的是，今年由於是地方選舉年，其中的廣告業及市場研究業的營業額，預估會出現成長。

去年第四季專業技術服務業的營業額為655億元、年增率為0.6%，相較上一季成長超過三成六，在三行業中最亮眼。主要因為其中的「管理顧問業」營業額創下歷年單季新高238億元，由於研發服務收入增加、企業經營及財務管理，甚至是人事管理等顧問諮詢業務成長所致。

而攝影業也因為婚紗攝影業者參展促銷，及第四季消費旺季之下，室內、戶外海報影像輸出需求回溫，推升年增0.3%，結束連14季負成長；值得留意的是，雖然廣告業及市場研究業因網路媒體、電視行銷廣告及戶外廣告業者業務量減少， 去年第4季衰退，但預估今年可望有成長。

統計處表示，攝影業由於因為個人工作室頻頻設立，透過軟體也可以列印，在使用習慣改變下，導致攝影業在2014年第2季開始一路衰退，但也因過去基期較低，預估今年有機會穩定成長；至於廣告業及市場分析業，今年則因為是地方縣市選舉年，需求會增加，屆時廣告與市場分析業將會有所成長。

資訊服務業的營業額去年第4季為754億元、年增率0.4%。其中占比最大的電腦系統設計服務業，由於電子禮券支付服務及線上遊戲軟體接案增加，推升營業額為624億元創歷年單季新高。因前一年同期因客戶擴展雲端、4G 網路建置，比較基數較高，導致營收僅微增0.1％。

租賃業營業額去年第4季則是維持200多億的水準，因為「營建業市場的需求減少」，導致機械設備租賃業去年僅有第2季為正成長，但因為運輸工具設備租賃業仍維持正成長，整體租賃業去年第四季營業額年增率為2.6%。