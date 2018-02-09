花蓮強震 企業紓困 花東發展基金上場

2018-02-09 13:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ／台北報導



花蓮強震造成重大人命傷亡，也傷害了花東的觀光、石材等產業，政府決定提撥花東地區永續發展基金，支持當地產業度過難關。 記者高彬原/攝影 分享 facebook

花蓮強震造成重大傷亡，為助花蓮企業紓困，「花東地區永續發展基金」將登場提供融資資金。蔡英文總統今早到美崙工業區視察，要各部會全力配合年前提對案，別讓受災戶難過年。

蔡總統昨晚夜宿花蓮勘災，第二天與救災官兵用完早餐，便到受損嚴重的美崙工業區關心當地石材業災情。行政院東部辦公室執行長許傳盛表示，大理石業這次損失慘重，平均一家業者損失500萬到1000萬元，初步推估損失金額6至10億元，許多趕年前出貨，因此工廠存貨量非常大，切割好的大理石如玻璃易碎，地震一來整批貨都報銷，現在呈現停工狀態。

許傳盛表示，觀光業與石材業是支撐花蓮經濟兩大支柱，這次地震讓許多人創業心血付之一炬，總統聽聞後指示各部會全力協助，別讓他們難過年。昨天相關部會也在花蓮會商，討論如何處理後續，據轉述，目前初步擬定短、中、長期協助業者振興方案，短期環保署加入協助石材廢棄物清理；中期則是紓困貸款方案，這階段因應「花東地區永續發展條例」編列十年四百億的「花東地區永續發展基金」就要派上場。

會中初步擬定，中期的金融貸款支援，將由國發會主掌的花東基金支應，國發會主委陳美伶也答應會提供受災業者融資需求，並簡化流程，因為緊急裝況，臨時召開委員會審查，希望能為受災業者帶來及時雨，至於詳細紓困對案，本周日將二度會商，盼年前就能提出具體政策。

國民黨立委徐榛蔚表示，花東永續基金以現行機制來看恐緩不濟急，最主要還是審核過程太延宕，縣府提案後，委員半年開會審查一次，這次不過就要等下半年，一個案子可能要兩到三年才通過，花東永續基金執行率非常低，她也呼籲政府應該提高效率，協助業者度過難關。