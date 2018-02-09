勞動部突擊台北轉運站 客運業仍有過勞、加班超時

2018-02-09 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



春節將屆，勞動部今在全國北、中、南區同步實施歲末春安聯合檢查。圖為台北轉運站。 聯合報系資料照 分享 facebook

下周就要過年了，勞動部今（9）日在全國北、中、南區同步實施歲末春安聯合檢查，勞動部政務次長蘇麗瓊親自前往台北轉運站視察，結果發現車輛進出警示燈號不明顯，運輸客運人員穿越車道處理公事，有安全上的疑慮，立即要求改善。同時，也發現在抽查的五家客運運輸業者中，有三起過勞，以及二起加班超時的案例。

蘇麗瓊指出，勞動部自2月1日起便已啟動為期33日的春安勞檢，密集勞檢3,300場次，勞動條件檢查除了以往的交通運輸業外，今年新增量販店、餐飲、遊樂園與倉儲物流業等易過勞行業，檢查超時加班、七休一排班及給付加班費等事項。

至於安全衛生檢查，則鎖定過年前趕工最多的營造業及年前歲修的石化業，確認是否落實防災機制。

蘇麗瓊表示，隨著年關將近，運輸業、零售業，以及遊樂園業等行業一定會更加繁忙，但事業單位除了要注意勞工朋友因超時工作可能產生的過勞風險外，也應注意因歲修、清理或趕工等臨時性作業增加，發生職業災害。

蘇麗瓊強調，今年進一步再擴大勞檢行業，但處罰絕對不是目的，改善才是真正的目的，事業單位應自主管理外，勞工朋友也要有保護自身權益的意識。

國光汽車客運公司工會理事長楊榮德則表示，全體司機員會在不過勞的前提下，全力加班，協助旅客平安返鄉過節。

針對此次抽查客運業者仍發現有過勞和加班超時的個案， 勞動部職安署署長鄒子廉指出，地方所屬主管機關會給事業單位陳述事實的機會，但若查證屬實則會予以開罰，若過勞的話，將處以新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，而另外二起加班案例，一則是超過日工時12小時，另一起則是月加班工時超過46小時，甚至已逼近49小時，若查證屬實，將處以新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。