彰濱太陽光電場 拚9月啟用

台電董事長楊偉甫（右）、彰化縣長魏明谷（左）為彰濱太陽光電場動土。 記者張為竣／攝影 分享 facebook

全國規模最大的彰濱太陽光電場昨（8）日在彰化舉行動土典禮，140公頃土地上，將架設33.9萬片太陽能板，裝置容量高達10萬瓩，預計9~12月分批啟用。

全力推動此案的台電與中華電信兩大國營事業表示，目標是年底前要發出第一度電，電場完工後，預估每年可發1.3億度綠電，提供超過三萬個家庭用戶整年的用電量。

彰濱太陽光電場原規劃興建彰工火力電廠，2016年遭環評小組退回，台電原址改為設置太陽光電，投入金額高達62億元，由已建置近400個案場的中華電信得標。昨天動土後，中華電信預計出動近千人同時施工，台電也將結合中華電信的資通訊及物聯網專長，未來透過雲端智慧平台，即時監控發電狀態。

昨日台電董事長楊偉甫、中華電信南區分公司總經理王惠民、彰化縣長魏明谷皆出席動土典禮。

楊偉甫表示，彰化每天平均可發電日照時數3.54小時，去年全縣太陽光電發電量超過2億度、占全台太陽光電發電約15%，因此2016年即與縣府簽訂綠能MOU合作備忘錄，彰濱太陽光電場大小近28座棒球場，裝置容量10萬瓩為台灣最大、世界排名第54。他並強調，光電廠的光電板、支撐架、變流器都是台灣製造，台灣在太陽光電的技術相當成熟，本土化可壓低成本。

楊偉甫並指出，彰濱太陽光電場發出的電將併入電網統一調度，並評估推動試驗型的儲能設施，供電能力將是1,000瓩等級。光電廠併網饋線已在施工，全長6.5公里，連接到彰濱超高壓變電所，且保留100萬瓩的容量餘裕，給未來運轉的離岸風電，也保留10公頃用於離岸風電的升壓站。