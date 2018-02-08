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工商界擬推核四公投 政院「連想都沒有想」

2018-02-08 23:50聯合報 記者潘羿菁高詩琴／台北報導

工商協進會理事長林伯豐、工總副理事長林明儒表示，在專家具名檢視核四設備安全性後，...
工商協進會理事長林伯豐、工總副理事長林明儒表示，在專家具名檢視核四設備安全性後，展開交付公投。圖為核四廠。 圖／聯合報系資料照片
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工商協進會理事長林伯豐、工總副理事長林明儒昨天表示，建議應在專家具名檢視核四設備安全性後，展開交付公投。行政院發言人徐國勇回應說，政府二○二五年非核家園計畫沒變，對核四是否啟動，「連想都沒有想。」

林伯豐說，將與工總一起策畫推動核四公投，但「我們不會自己提案，這樣子效果也不夠」。工商協進會會與其他單位一起來推動，但是希望由政府提案舉行公投，最近選舉又快要到了，希望能給政府一些壓力。

工商協進會、工總、台大理學院與清華大學原子科學院昨天聯名舉辦「二○一八國家電力政策論壇」，前閣揆毛治國也與會。毛治國說，能源政策關乎國安與國民健康，因此應該要用「危機管理」方式來因應，而非「危機處理」。

林伯豐認為，隨著國內電力需求成長，政府綠能、燃氣等軟硬體建置卻落後，加上天然氣國際價格看漲，政府的二○二五年非核家園能源配比目標，將難以達陣。

林伯豐說，很高興政府考慮重啟核二廠二號機，也期盼原能會妥適審查以及立法院給予支持，此外，核四應該要在專家具名檢視設備安全後，若確定安全無虞之下交付公投。目前社會輿論對於核能議題，不代表是全數台灣民眾的心聲，盼望透過公投讓沈默聲音被呈現。

林明儒則指出，去年台中火力發電廠與興達電廠合計降載二五○天，可謂天天都要降載，「有常識的人都知道，目前台灣電力供應是吃緊」。而現階段中油卡在藻礁問題，天然氣第三座接收站興建進度延後，加上國內儲氣平均天數僅十三天，只要兩個颱風就可能斷氣引發國安問題。

林明儒盼望政府，不要設定二○二五年非核家園來畫地自限，希望政府可以務實檢討台灣能源結構問題，考慮核一、二與三廠延役隨時備用，核四則是確保安全無虞情況後進行全民公投。

公投核四林伯豐
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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