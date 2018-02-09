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全台最大 彰濱太陽光電場動土

2018-02-09 00:13聯合報 記者高詩琴簡慧珍／ 彰化報導

台電董事長楊偉甫（右四）與彰化縣長魏明谷（右三）昨天一起出席彰濱太陽光電場祈福動...
台電董事長楊偉甫（右四）與彰化縣長魏明谷（右三）昨天一起出席彰濱太陽光電場祈福動土典禮。 記者高詩琴／攝影
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台電斥資六十二億元在彰濱工業區打造全台規模最大的太陽光電場，昨天舉行動土典禮。台電董事長楊偉甫表示，這個案場特別是「百分百的國產化」，產生的綠電台電會先自發自用，但也會評估自由化交易的可能性。

台電指出，彰濱工業區的案場占地達一百四十公頃，將裝設高達卅三萬片太陽光電模組，總裝置容量達一百MW。預計今年九月將有第一批完工發電，年底前全部完工，可年發一點三億度電，供三萬個家庭一整年用電量。

楊偉甫指出，台電接下來還要在台南鹽灘地打造裝置容量一百五十MW的太陽光電場，「規模會更大」，現在正在送國營會審查中。預計今年年中會動工，明年八、九月發電。

彰化縣長魏明谷昨與楊偉甫一起出席典禮。魏明谷說，彰化縣打造「風光大縣」，但開發商也要繳稅，台電、中華電信已向彰化縣府繳了一千一百零四萬元的印花稅，彰縣已賺到第一桶金，未來還有每年營業稅等。至於離岸風場，若以裝置容量八GW來算，彰縣未來稅收可高達卅七億。他還表示，會與台電合作打造彰化縣再生能源公司。

楊偉甫則說，這個案子有幾個指標，首先是百分百國產化，從電池模組、支撐架、電機設施等都是國產。第二，彰濱工業區比較偏僻，冬天很冷，不利耕作，因此可以好好利用、推動再生能源。

楊偉甫指出，台電會先自發自用，但現在政府也在推綠能自由化交易，是否會賣給有意使用綠電的外商，「現在仍在評估中」。

參與開發的新日光董事長洪傳獻也指出，將採用高效率雙面太陽能電池模組，在一般土地上發電效率也能增加百分之五至十五。由於採用輕量玻璃，也不必擔心重量。

中華電信南區分公司總經理王惠民表示，預計尖峰時將出動近千人同時施工，拚準時完工。

台電再生能源太陽光電綠電魏明谷
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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