財經觀點／資金到位 離岸風電二年能完成

2018-02-08 23:39 聯合報 侯奕愷（哥本哈根基建基金（CIP）台灣區計畫執行長）



哥本哈根基建基金（CIP）台灣區計畫執行長侯奕愷。圖／CIP提供 分享 facebook 丹麥是離岸風電先鋒國，哥本哈根基礎建設基金（CIP）擁有離岸風電專案開發經驗，目前基金有二千一百多億元，超過百分之五十以上投注離岸風電項目。在全球投資超過一GW的離岸風電，幫助開發達六GW，包括加拿大太平洋沿海、美國東岸麻州沿海等，台灣將是CIP亞太投資首站。

歐洲離岸風場實際專案融資過程，強調「盡職調查」（due diligence）的報告內容及架構，會包含法務、技術、保險等層面。不過，過去數月拜訪超過三十家國內銀行，發現銀行端對真正的風險評估歷程不知從何下手，CIP在歐洲風場光是技術評估資料就有一千頁，CIP希望透過引入第三方驗證等方式，讓銀行能夠快速了解這些資料。

CIP與Watson Farley & Williams國際律師事務所、英國能源集團Wood Group以及怡安保險Aon數月前已展開合作，中國驗船中心已投入CIP的驗船工作，而船舶暨海洋產業研發中心亦已隨船出海探勘。

同時在擔保方面，CIP也與丹麥國家出口信貸（EKF）簽署融資及信貸擔保意向書，由丹麥政府為其風場進行擔保。

過去六、七年前歐洲離岸風場的專案向銀行融資大約比重可占六到七成，近二年來甚至都超過八成，因為銀行有經驗後會增加融資意願，歐洲風場超額認購率甚至可達四到六倍之多，代表產業現在已成熟。

台灣因為還沒開始，希望融資「介於新舊歐洲」之間，成熟後能達到像歐洲一樣指標程度。只要資金到位，離岸風場二年內就能開發完成。期望將產業催生經驗帶入台灣，共同邁入國際化。