台電彰濱太陽光電場動土 完工後年發電量1.3億度

2018-02-08 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ╱即時報導



台電昨於彰化舉行彰濱太陽光電場動土典禮，140公頃土地將架設33萬9千片太陽能板，裝置容量10萬瓩，預計9月至12月分批啟用，將是台灣最大的太陽光電場。

彰濱太陽光電場原規劃興建彰工火力電廠，2016年遭環評小組退回，台電將原址改為設置太陽光電，投入62億元，由中華電信得標。昨日楊偉甫、中華電信南區分公司總經理王惠民、彰化縣長魏明谷皆出席動土典禮。

台電表示，彰化每天平均可發電日照時數3.54小時，彰濱太陽光電場大小近28座棒球場，裝置容量10萬瓩為台灣最大、世界排名第54，完工後年發電量1.3億度，可提供超過3萬個家庭用戶一整年的用電量。

台電董事長楊偉甫表示，彰濱太陽光電場的光電板、支撐架、變流器都是台灣製造，台灣在太陽光電的技術相當成熟，本土化可壓低成本，實際建置經費有可能低於62億元。

楊偉甫指出，彰濱太陽光電場發出的電將併入電網統一調度，考量現在產業對綠電憑證需求很大，台電也在檢討未來可能的相關措施。台電表示，正評估推動試驗型的儲能設施，供電能力將是1000瓩等級。

台電再生能源處處長陳一成表示，彰濱太陽光電場併網饋線已在施工，全長6.5公里，連接到彰濱超高壓變電所，且保留100萬瓩的容量餘裕給未來運轉的離岸風電，且光電場也保留10公頃用於離岸風電的升壓站。

陳一成表示，由於彰濱太陽光電場面積很大，若發生故障不易查修，中華電信會透過無線通訊技術，建置雲端智慧平台監控發電狀態，再生能源不穩定的特性，需有儲能、燃氣等備援電力，也會透過智慧平台運作。