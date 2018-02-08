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陶冬：未來10至20年 美國經濟將因稅改而持續走強

2018-02-08 18:57聯合報 記者林則宏╱即時報導

中港媒體報導，瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬7日在香港一場演講中表示，目前市場低估了美國稅改的影響。他預期，未來10至20年，美國經濟將因為稅改而持續走強，很多跨國公司、甚至其他國家的企業將開始投資美國。

此外，稅改還將引導美國企業滯留海外的大量資金流回美國，順勢推高美元。預計美元下一輪升值將很快給中國大陸、香港等市場帶來新的壓力。不過，中國在內需支持下，影響將會相對較小。

陶冬當天在香港出席「灼見名家投資論壇」時還表示，中國經濟今明兩年最大風險在於債務風險。他指，中國目前債務佔GDP比重高達259%。由於19大後監管大幅度收緊，中國過去幾年基本上靠的銀行表外擴張，現在一下子收得很緊，而且債券市場和反腐敗都開始雷厲風行。

陶冬稱，「我認為今天中國信貸風險，就是看今、明年。大陸一定出事情，因為中國的資本項目是管制的，但如果這個過程（收緊信貸）開始時，風險一定上漲。」

他認為，目前中國流動性緊縮早已開始，而且收縮不在於銀行政策，而是強監管下，銀行表外收縮非常快。「這是我擔憂的事情。」

陶冬說，他相信中國政府當局也有意識到這點。但「這個風險不在於美股跌、評級機構降低或其它外圍因素，而是中國老頭、老太們。因為他們是支持表外擴張的主要資金來源，當他們有恐慌的時候，就是比較危險的時候。」

陶冬同時對香港房地產市場提出警告，他指出，香港房地產從2003年開始，就跟大陸房地產市場周期同步。如果大陸房地產市場調整，相信香港房地產市場也會跟隨，跌幅甚至更大，因香港缺乏滙率貶值的「逃生門」。

香港陶冬房地產
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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