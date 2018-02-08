TISA是否可行？ 許虞哲：稅改後投資環境已相當優惠

2018-02-08 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ╱即時報導



在投信投顧公會拋出的台版個人儲蓄帳戶（TISA），並從儲蓄投資特別扣除額中移出2.4萬元的免稅額額度的構想後，金管會主委顧立雄曾表態支持，更透露曾與財政部長許虞哲溝通想法。

不過，許虞哲今（8）日指出，雙方的確有溝通，目前台灣稅制在稅改後已對投資人相當優惠，形同對此提案給軟釘子。

為鼓勵中長期資金投資台股基金，投信投顧公會推出台版個人儲蓄帳戶（TISA）的概念，並希望爭取在原有的27萬元儲蓄投資特別扣除額中，撥出2.4萬元的額度，提供投資台股基金五年以上者，作為透過TISA投資台股基金的免稅額度。

對於此構想，許虞哲指出，就目前已有實施個人儲蓄帳戶（ISA）的國家來看，使採用給予民眾利息所得、資本所得與投資所得部分免稅的方式，不過，國內在經過上次稅改後，不管是小額投資人或是大型投資者都已收到一定的優惠，另外包含上限27萬元的儲蓄投資特別扣除額，而證券交易所得也不課稅。

因此，他認為國內投資環境事實上已比實施ISA的國家還優惠。

賦稅署長李慶華對此補充，在上次稅改通過後，稅制環境已有所改變，已較有實施ISA的國家較為優惠，指出台股基金的「本金」與「投資所得」兩者性質不同，不可以混為一談。

此外，針對日前顧立雄表示已私下與許虞哲就此案進行溝通，且指出稅損約會有60億元。對此，許虞哲表示，事實上財政部早在顧立雄表態支持前，就已就此提議交換意見，而他也提到若要繼續對此進行研究當然可以，但整體稅制環境已較之前不同。