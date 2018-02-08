美國即將公布301調查結果 中共：望美方審慎處理
針對美國即將公布的「301」調查結果，中共商務部發言人高峰8日表示，反對這種單邊主義、保護主義的做法，希望美方審慎處理，切實維護中美經貿合作的大局。
在中共商務部今日舉行的例行新聞發佈會上，有記者詢問：最近美國調查機關頻頻對中國產的橡皮圈以及燃油泵、總成組件等產品發起貿易救濟調查，請問商務部對此有何評論？另外，對於美國即將公布的「301」調查結果，中方有何預期？
高峰回應稱，一段時期以來，美國調查機關針對大陸產品發起的貿易救濟調查案件，有增多的趨勢，中方對此表示擔憂。
大陸認為，貿易救濟應該是國際貿易中，對本國產業最後的保護屏障，而不應成為貿易保護主義的工具。貿易救濟調查機關，應該克制使用救濟措施，而不是頻繁地濫用。希望與美方共同努力，妥善管控經貿領域的分歧，做大合作面，縮小分歧面，使雙邊經貿摩擦不要成為驚濤駭浪，影響中美合作大船的平穩航行。
高峰表示，關於提到的「301調查」的問題，中方的立場沒有改變。大陸反對這種單邊主義、保護主義的做法，希望美方審慎處理，切實維護中美經貿合作的大局。
美國貿易代表賴海澤去年8月18日宣布，對中國發起「301調查」。美國貿易代表辦公室當天發表聲明說，將調查中國政府在技術轉讓、知識產權、創新等領域的實踐、政策和做法是否不合理或具歧視性，及是否對美國商業造成負擔或限制。中共商務部新聞發言人當時曾表示，此舉是對現有國際貿易體系的破壞，中共會採取所有必要措施堅決維權。
留言