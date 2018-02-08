美國即將公布301調查結果 中共：望美方審慎處理

2018-02-08 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



針對美國即將公布的「301」調查結果，中共商務部發言人高峰8日表示，反對這種單邊主義、保護主義的做法，希望美方審慎處理，切實維護中美經貿合作的大局。

在中共商務部今日舉行的例行新聞發佈會上，有記者詢問：最近美國調查機關頻頻對中國產的橡皮圈以及燃油泵、總成組件等產品發起貿易救濟調查，請問商務部對此有何評論？另外，對於美國即將公布的「301」調查結果，中方有何預期？

高峰回應稱，一段時期以來，美國調查機關針對大陸產品發起的貿易救濟調查案件，有增多的趨勢，中方對此表示擔憂。

大陸認為，貿易救濟應該是國際貿易中，對本國產業最後的保護屏障，而不應成為貿易保護主義的工具。貿易救濟調查機關，應該克制使用救濟措施，而不是頻繁地濫用。希望與美方共同努力，妥善管控經貿領域的分歧，做大合作面，縮小分歧面，使雙邊經貿摩擦不要成為驚濤駭浪，影響中美合作大船的平穩航行。

高峰表示，關於提到的「301調查」的問題，中方的立場沒有改變。大陸反對這種單邊主義、保護主義的做法，希望美方審慎處理，切實維護中美經貿合作的大局。