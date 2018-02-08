工商界推核四公投 經長：能源政策明確

2018-02-08 17:46 中央社 台北8日電



台電申請起動核二廠2號機，工商團體盼推動核四公投；經濟部長沈榮津說，非核家園是行政團隊目標，並已入法，能源政策明確，對產業擔心缺電問題，會持續加緊期程及風險管控。

迎接新的一年，經濟部長沈榮津列出3大施政重點，包括穩定供電、促進投資、產業升級轉型與創新，其中供電問題除影響民生使用外，更是國內外業者考量投資的重點因素之一。

但面對空污問題的考驗，火力發電廠馳援有限造成全台供電緊澀，台電5日申請起動核二廠2號機，中華民國工商協進會理事長林伯豐今天表示，將與中華民國全國工業總會一起策劃推動核四公投。

對此，經濟部長沈榮津今天受訪指出，新政府推動能源轉型，2025年非核家園目標已列入電業法，目前以備用容量率15%、備轉容量率10%目標規劃機組汰舊換新期程，並努力進行期程管控及風險管控。

媒體追問核四是否會是供電選項，沈榮津坦言，供電穩定是產業界關心問題，經濟部會以同理心對待，但於法已有明確能源政策，今年供電較嚴峻，但會盡力管控，包括台電對運轉機組的維護保養，機組大修期程管控等，經濟部目前每週都會與台電舉行會議，並每月舉行穩定供電會議，「要讓產業界放心」。