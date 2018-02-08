工商界推核四公投 政院：連想都沒有想

2018-02-08 16:20 中央社 台北8日電



台電申請起動核二廠2號機，工商協進會理事長林伯豐今天表示，將和工總一起策劃核四公投。 聯合報系資料照片 分享 facebook

台電申請起動核二廠2號機，工商協進會理事長林伯豐今天表示，將和工總一起策劃核四公投，希望今年可以推動，如果一直推遲，相信在2020年總統大選前，核四公投議題還是會被拿出來討論。

對工商界推核四公投，行政院發言人徐國勇回應表示，台電在核二廠二號機歲修後申請重起是正常程序，政府2025年的非核家園計畫沒有改變，對核四是否起動，徐國勇說：「連想都沒有想。」

中華民國工商協進會今天舉辦工商講座國家電力政策論壇，理事長林伯豐會後接受媒體訪問時表示，將跟中華民國全國工業總會一起努力，今年如果要推動核四公投，現在就要準備策劃。

至於發動核四公投是不是能夠順利通過，民意會不會贊成，林伯豐表示，PM2.5馬上就影響健康，如果公投一直推遲，今年沒辦法推動，相信2020年總統選舉前，核四公投議題也是會被拿出來討論。

工總副秘書長林明儒今天在會中致詞時也提到，台灣是不是一定非在2025年前達到非核家園？林明儒認為，台灣應該務實、現實的討論，逐步建立非核家園，希望核一、核二及核三廠延役備用，核四是否商轉，在安全的條件下，希望交由全民公投。

前行政院長毛治國今天也出席國家電力政策論壇，會中接受媒體訪問，他認為電力供應絕對是國家安全問題。毛治國建議，看到問題前，應該先用防患未然的方式先處理，不要用危機處理的方式，等到事情發生才來事後補救，特別是電力政策這種有關國家安全跟產業發展的議題。